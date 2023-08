Xavi: 'Dembele để lại vị đắng trong miệng tôi'

Tây Ban NhaHLV Xavi bày tỏ sự thất vọng về việc tiền đạo cánh Ousmane Dembele đòi chuyển sang PSG.

"Tôi sẽ nói rất rõ ràng", Xavi trả lời về tin đồn Dembele đòi sang PSG. "Dembele đã nói với tôi rằng cậu ấy muốn ra đi. Cậu ấy nhận được đề nghị từ PSG và chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì khác. Điều đó để lại vị đắng trong miệng tôi, vì chúng tôi đã chăm sóc để cậu ấy được hạnh phúc. Vâng, tôi cảm thấy hơi thất vọng".

Theo HLV Barca, Dembele đã từ chối trả lời khi được hỏi lý do muốn rời Barca, và ông nhận định đó có thể là một lý do cá nhân. Dù vậy, Xavi khẳng định không níu kéo, tôn trọng quyết định của Dembele vì bản thân không muốn giữ người không muốn ở lại. "Điều quan trọng là Dembele đã nói rõ. Tôi chúc cậu ấy may mắn", Xavi nói thêm.

Dembele (phải) ghi bàn cho Barca trong trận giao hữu thắng Real 3-0 hôm 29/7 tại Mỹ. Ảnh: EPA

Về mặt chất lượng, Xavi thừa nhận Barca sẽ suy yếu khi mất tiền đạo cánh phải người Pháp. Tuy nhiên, ông đã lường trước điều này và chuẩn bị phương án thay thế. Ông có thể luân phiên sử dụng Raphinha, Ferran Torres và cầu thủ 16 tuổi Lamine Yamal, hoặc mua một cầu thủ mới.

Năm 2017, Dembele gia nhập Barca từ Dortmund. Barca đã phải trả 115 triệu USD, nhưng không được đền đáp tương xứng. Do thường xuyên gặp chấn thương trong ba năm đầu, Dembele trở thành một trong những bản hợp đồng gây thất vọng nhất lịch sử CLB. Anh chỉ chơi tốt hơn khi Xavi trở lại dẫn dắt CLB từ tháng 11/2021, công không nhỏ vào chức vô địch La Liga và Siêu Cup Tây Ban Nha 2022-2023.

Sau ngày 1/8, phí giải phóng hợp đồng của Dembele tăng từ 55 triệu lên 110 triệu USD. PSG có thể phải đàm phán với Barca để giảm mức phí còn 75 triệu đến 80 triệu USD. Tuy nhiên, đội bóng Pháp cũng có thể mua đứt như thương vụ 263 triệu USD để đưa Neymar rời Barca năm 2017.

Tân HLV của PSG, Luis Enrique là cựu cầu thủ kiêm HLV Barca. Trong thời gian dẫn dắt từ năm 2014 đến 2017, ông từng giúp Barca giành hai La Liga, ba Cup Nhà vua, một Champions League và một cú ăn ba. Ông cũng đưa tuyển Tây Ban Nha vào bán kết Euro 2021 và vòng 1/8 World Cup 2022.

Hôm 5/7, Enrique ký hợp đồng hai năm với PSG. Hai HLV gần nhất của PSG, Mauricio Pochettino và Christophe Galtier đều phải ra đi chỉ sau trên dưới một năm, dù giành Ligue 1.

Thanh Quý (theo Marca)