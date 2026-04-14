Xanh SM đổi tên

Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM đổi tên hãng taxi điện Xanh SM thành Green SM, đồng bộ nhận diện thương hiệu này trên toàn cầu, hôm 13/4.

Việc đổi tên hãng taxi điện giúp GSM đồng bộ nhận diện thương hiệu Green SM với các thị trường quốc tế, hướng đến giai đoạn phát triển mạnh ra toàn cầu. Dịp này, Green SM cũng ra mắt ứng dụng phiên bản mới, công bố mở rộng mô hình Platform ra các thị trường ngoài Việt Nam.

Các tài xế và dàn taxi điện GSM. Ảnh: GSM

Doanh nghiệp lý giải, việc đổi nhận diện thương hiệu giúp người dùng có trải nghiệm liền mạch, quen thuộc khi di chuyển tại nhiều quốc gia. Hoạt động này cũng nằm trong chiến lược tổng thể, mở rộng hệ sinh thái di chuyển xanh ra toàn cầu, đánh dấu cột mốc 3 năm chính thức hoạt động của GSM.

Với ứng dụng Green SM mới, hãng tối ưu trải nghiệm người dùng nhờ tích hợp AI, hỗ trợ cá nhân hóa hành trình, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực. Tại Việt Nam, GSM cũng vận hành tổng đài bốn số (1555) thay thế cho số cũ, ngoài ra người dùng cũng có thể vẫy xe Green SM ngay trên đường phố.

Người dùng gọi taxi Green SM trên đường phố. Ảnh: GSM

Mô hình Platform tại Việt Nam sẽ được GSM mở rộng đến Indonesia và Philippines, mang đến cơ hội cho các cá nhân, doanh nghiệp địa phương sở hữu ôtô VinFast tham gia vào hệ sinh thái, tạo thêm thu nhập từ mô hình kinh tế chia sẻ. Green SM Platform đã chứng minh hiệu quả tại thị trường Việt Nam, giảm rào cản gia nhập hệ thống và tối ưu chi phí vận hành cho tài xế và đối tác. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi phương tiện điện hóa, xanh hóa giao thông đô thị.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc GSM toàn cầu cho biết, Green SM hướng tới mục tiêu thiết lập chuẩn mực đồng nhất cho thương hiệu tại tất cả thị trường, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ với chất lượng cao cho người dùng thông qua công nghệ, trải nghiệm dịch vụ. "Đây là nền tảng để chúng tôi tiếp tục phát triển hệ sinh thái, mở rộng hợp tác và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh ở nhiều quốc gia", ông nói.

Taxi điện Green SM sử dụng 100% xe điện VinFast. Ảnh: GSM

Sau 3 năm hoạt động, Green SM là nền tảng vận tải thuần điện có quy mô hàng đầu khu vực Đông Nam Á, hiện diện ở Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines. Hãng công bố đang vận hành hơn 186.000 ôtô và xe máy điện, hơn 620 triệu chuyến đi, tổng quãng đường di chuyển khoảng 4,2 tỷ km, góp phần cắt giảm 580.000 tấn CO2, tương đương khả năng hấp thụ của 27 triệu cây xanh mỗi năm.

Ngoài ra, nền tảng này được GSM công bố tạo công việc cho hàng trăm nghìn tài xế, đồng hành gần 100 hãng vận tải, 11 hãng bus trong quá trình chuyển đổi sang mô hình thân thiện môi trường. Sáng kiến liên minh doanh nghiệp xanh tiên phong Green Alliance Frontier, do GSM khởi xướng đã thu hút hơn 400 đối tác doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực cùng tham gia.

Quang Anh