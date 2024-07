Xander Schauffele vô địch The Open 2024

ScotlandGolfer 30 tuổi người Mỹ trở thành tân vô địch giải major lâu đời nhất thế giới khi cán đích -9 trên sân Royal Troon par71 ngày 21/7.

Ở kỳ đấu thứ 152, The Open diễn ra trong mưa to gió lớn suốt ba vòng đầu. Trong điều kiện như thế và mặt sân phức tạp, Schauffele đứng T2 ở điểm -3, ngay sau đồng hương Billy Horschel -4 và có thêm 10 ứng viên có khả năng lấy Claret Jug, trải từ -3 đến even par. Trong nhóm đối thủ quanh Schauffele có cả đương kim số một thế giới Scottie Scheffler và Justin Rose.

Schauffele hôn lên chiếc Cup Claret Jug sau khi vô địch Open 2024, diễn ra trên sân Royal Troon ở Scotland ngày 21/7/2024. Ảnh: AFP.

Vào vòng cuối, các gương mặt cạnh tranh lần lượt lỡ tay, khi gió mạnh từ biển tạt ngang hướng đánh, có lúc lên đến 36 km/h. Còn Schauffele vẫn vững vàng, ghi -5 cho đoạn hố 6-14. Riêng hố 11 par4 khó nhất sân đấu, anh phát vào đám cỏ đuôi trâu nhưng vẫn đưa được bóng vào cách lỗ chưa đến một mét, từ đó ghi birdie. Và khi lặp lại điểm này bằng cú gạt cách 3,6 mét ở hố 14, Schauffele dẫn ở điểm -8.

Hố 16, anh lại birdie để lên -9. Lúc này, hai mối đáng ngại nhất cho Schauffele là Rose chung nhóm và Horschel đi cuối. Kết quả hai hố còn lại đều birdie cho Horschel, một lần cho Rose trong khi Schauffele chỉ par. Nhưng với phần điểm tăng trong đoạn cuối đó, Horschel cùng Rose cán đích -7 và đứng T2, còn -9 của Schauffele trở thành mốc vô địch The Open 2024.

Phần thưởng cho Schauffele là cup Claret Jug và 3,1 triệu USD. Golfer 30 tuổi cũng lần thứ chín đăng quang trên PGA Tour, trong đó có hai major cách nhau chỉ hai tháng là PGA Championship hôm 19/5 và The Open hôm qua. Đây là thành quả cho golfer Mỹ sau chín năm thi đấu chuyên nghiệp với 30 lần góp mặt trong nhóm giải danh giá gồm Masters, PGA Championship, US Open và The Open.

Kết quả lần này cũng ghi nhận sau 42 năm các golfer Mỹ mới thâu tóm được cả bộ tứ major trong một mùa giải, lần trước diễn ra hồi 1982, khi The Open cũng được tổ chức ở Royal Troon với mốc thắng -4 của Tom Watson.

Sau khi vô địch, Schauffele cho biết anh đã xem lại màn đua điểm giữa Henrik Stenson và Phil Mickelson năm 2016. Khi đó, giải trở lại Royal Troon lần thứ chín. Trong điều kiện thời tiết đẹp, Stenson đăng quang ở điểm -20 sau cuộc cạnh tranh quyết liệt với golfer lừng danh người Mỹ.

"Tôi xem để thi đấu thêm hăng hái và việc đó thực sự có lợi", Schauffele chia sẻ.

Schauffele được bố Stefan dạy vung gậy từ bé. Nền tảng kỹ thuật đó giúp anh giành bảy cup đầu trên PGA Tour. Sau đó Schauffele tinh chỉnh thêm với HLV nổi tiếng Chris Como rồi lấy được major đầu tiên trong sự nghiệp, tại PGA Championship hồi tháng 5. Khi đó, bố Stefan đã khóc khi con trai thắng qua truyền hình, trong căn hộ của bạn tại Hawaii. Stenfan không chứng kiến thực địa vì Schauffele muốn bố dành thời gian chăm sóc trang trại riêng.

Sáng nay, ông tận mắt thấy Schauffele lên ngôi vô địch The Open, rồi lại khóc trong lúc ôm con ngay bên ngoài green hố 18. "Tôi sẽ để bố chọn loại nước để đổ vào Claret Jug vì ông ấy sẽ là người hớp ngụm đầu tiên", Schauffele chia sẻ kế hoạch ăn mừng.

Schauffele đã leo lên số hai thế giới, sau Scheffler. Cả hai trở thành ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu "golfer xuất sắc" trên PGA Tour 2024.

Quốc Huy