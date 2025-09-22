Thay vì xăm da, nhiều người trẻ Trung Quốc đổ xô xăm chữ hoặc họa tiết lên răng, bất chấp cảnh báo từ chuyên gia.

Theo QQ, trào lưu này đang ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt với người trẻ luôn tìm kiếm những phương thức thể hiện bản thân khác biệt. Về bản chất, đây là kỹ thuật khắc hoặc in lên mão răng sứ, một dạng phục hình nha khoa thẩm mỹ dùng để bọc bên ngoài răng thật nhằm cải thiện độ bền cũng như thẩm mỹ.

Xu Tongkai, Phó giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Đại học Bắc Kinh, giải thích các họa tiết không được thực hiện trên răng thật, mà là tạo ra các hoa văn lõm, lồi hoặc dấu màu trên bề mặt mão răng nhân tạo thông qua nhiều kỹ thuật khác nhau.

Ban đầu, các kỹ thuật viên thường vẽ thủ công lên mão sứ rồi nung kết. Ngày nay, với công nghệ kỹ thuật số, việc này trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn. Các cơ sở nha khoa sử dụng nhiều phương pháp hiện đại, từ cắt laser trên mão nhựa đến in trực tiếp lên mão sứ zirconia ngay trong quá trình sản xuất.

Một người dùng mạng Trung Quốc đăng ảnh 'xăm răng'. Ảnh: GMW

Nắm bắt được thị hiếu trên, nhiều cơ sở nha khoa tại Trung Quốc nhanh chóng quảng cáo dịch vụ "mão răng zirconia in 3D, tùy chỉnh họa tiết bề mặt" như một điểm nhấn bán hàng mới. Một bệnh viện nha khoa tư nhân lớn ở Quảng Đông thậm chí còn giới thiệu sản phẩm được chế tác bằng "công nghệ vật liệu hàng không vũ trụ", không chỉ phục hình răng hoàn hảo mà còn có thể khắc chữ, in hoa văn hai mặt.

Nhân viên của bệnh viện này hôm 15/9 xác nhận dịch vụ đang được nhiều khách hàng đón nhận tại các chi nhánh ở Quảng Châu và Phật Sơn. Họa tiết và phông chữ đều được thiết kế riêng theo yêu cầu. "Dịch vụ khắc chữ được tặng kèm miễn phí khi làm mão răng, với chi phí khoảng 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7,4 triệu đồng) một chiếc. Rất nhiều người làm, không ít là các đôi. Họ thường khắc tên viết tắt của nửa kia hoặc con số may mắn", đại diện bệnh viện tiết lộ.

Người này cũng mô tả quy trình tương tự khắc chữ lên mặt đồng hồ và nhấn mạnh khách hàng sẽ được xem trước mô phỏng AI để đảm bảo sự thoải mái.

Không giống hình xăm trên da vốn khó xóa bỏ, hình xăm răng có thể được thay đổi bằng cách thay một chiếc mão răng mới. Một số người cho rằng xăm hình trên da đã lỗi thời và xăm răng là một cách thể hiện bản thân mới mẻ, số khác chọn dịch vụ này đơn giản vì được các phòng khám nha khoa cung cấp. Thay vì một chiếc mão răng đơn điệu, họ có thể sở hữu một mẫu được cá nhân hóa giúp mình nổi bật hoặc mang lại may mắn.

Những mão răng được khắc chữ. Ảnh: QQ

Một người dùng mạng có nickname "bingo" chia sẻ bức ảnh chụp chiếc mão răng cá tính khắc chữ "Thận" màu đen nổi bật. Cô cho biết lắp mão răng tại một bệnh viện nha khoa ở Tế Nam do vấn đề về răng. Khi biết được khắc chữ miễn phí, cô thấy "khá ngầu" nên chọn chữ "Thận". "Chi phí làm mão răng là 1.000 nhân dân tệ (3,7 triệu đồng). Ban đầu hơi cộm nhưng sau gần một năm, tôi đã quen dần", bingo chia sẻ.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài độc đáo, phương pháp làm đẹp này lại không nhận được sự đồng tình từ giới chuyên môn. Bác sĩ tại khoa cấy ghép Implant của một bệnh viện hàng đầu ở Thượng Hải khuyến cáo không nên khắc chữ hay họa tiết lên mão răng bởi việc này có thể làm giảm độ bền của mão răng và làm tăng độ mài mòn. Các chuyên gia khuyên người dùng nên thận trọng và tham khảo ý kiến chuyên gia kỹ lưỡng trước khi chạy theo trào lưu.

Bình Minh (Theo QQ, Sina, Chinapress)