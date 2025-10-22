Tu sĩ bị cáo buộc xâm hại tình dục 6 bé trai

Lâm ĐồngNguyễn Đắt Vũ, 38 tuổi, bị cáo buộc nhiều lần xâm hại tình dục 6 bé trai được gửi đến cơ sở Thập Thiện ở Đà Lạt để tu tập và đi học

Hành vi của Vũ được Công an tỉnh Lâm Đồng nêu trong kết luận điều tra, chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Vũ từng là tu sĩ Phật giáo, pháp danh Thích Nguyên Huy, Thích Vạn Chánh, xuất gia năm 2010 tại thiền viện ở phường Lâm Viên - Đà Lạt. Năm 2017, Vũ được giao quản lý cơ sở Thập Thiện ở trên đường Kim Đồng, lúc này có 8 chú tiểu được gia đình gửi đến tu tập và đi học.

Theo kết luận điều tra, tháng 8/2023, một chú tiểu bị bệnh nên Vũ gọi lên phòng để lau người giúp hạ sốt. Trong quá trình đó, anh ta phát hiện em này bị hẹp bao quy đầu.

Nguyễn Đắt Vũ (bên phải) khi bị bắt tạm giam. Ảnh: Lê Tiến

Sau lần đó, Vũ tiếp tục gọi 5 chú tiểu khác (10-16 tuổi) đến kiểm tra vùng kín xem có xảy ra tình trạng tương tự hay không.

Vũ bị cáo buộc có khoái cảm, thích thú, trong những lần đụng chạm vào bộ phận sinh dục những đứa trẻ nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Hành vi xâm hại thường diễn ra trong phòng ngủ của Vũ hoặc phòng của các cháu. Anh ta đều dặn các bị hại không được nói cho ai biết.

Ngoài ra, Vũ cũng có quan hệ tình dục với một nam thiếu niên. Hành vi này xuất phát từ tình cảm và sự tự nguyện của cả hai nên được xác định là không cấu thành tội phạm.

Cơ quan điều tra ghi nhận Vũ đến đầu thú và khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội. Gia đình anh ta đã bồi thường và được gia đình các bị hại viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, do Vũ thực hiện hành vi nhiều lần nên cơ quan điều tra đề nghị xem xét áp dụng tình tiết tăng nặng.

Hành vi của Vũ bị phát hiện cách đây 6 tháng, khi chú tiểu lớn nhất đủ 18 tuổi đã rời đi, sau đó quay về và biết các em ở đây đều bị Vũ xâm hại. Người này liên hệ với phụ huynh các chú tiểu thông báo, cùng đến công an tố giác.

Trường Hà