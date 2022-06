Xác ướp pháp sư trong ngôi mộ hàng trăm năm

NgaCác nhà nghiên cứu phát hiện ngôi mộ gần như còn nguyên vẹn của một pháp sư có niên đại từ thế kỷ 18 ở vùng hẻo lánh của Siberia.

Ngôi mộ chứa xác ướp của pháp sư thế kỷ 18 được bảo quản tương đối tốt. Ảnh: Historican Bodies

Trong nghiên cứu khảo cổ thứ hai ở khu vực Yakutia, Siberia, nhóm chuyên gia ở Viện nghiên cứu nhân loại và vấn đề dân tộc thiểu số phương Bắc phát hiện xác ướp của người đàn ông mặc đầy đủ phục trang trong quan tài.

Theo Aleksandra Nikolaevna Prokopyeva, nhà nghiên cứu ở Phòng thí nghiệm Bắc cực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, chiếc áo choàng của pháp sư đi kèm với mặt dây chuyền làm từ sắt và đồng. Chân của người đàn ông quấn vải lông. Ngoài ra, vị pháp sư còn mặc áo lụa ở bên trong và đeo vòng tay.

Ngôi mộ nằm ở độ sâu khoảng 0,8 mét. Cỗ quan tài được đóng từ những tấm ván rộng và phủ vỏ cây bulô. Nhóm nghiên cứu đặc biệt chú ý tới chân của vị pháp sư do lớp vải quấn thêu nhiều sợi chỉ màu và đắp da. Bên cạnh xác ướp đặt một bộ yên ngựa, dây cương, bàn đạp bằng sắt, hai chiếc túi và đồ ăn.

Hiện nay, Trung tâm nghiên cứu và phục dựng văn hóa Nga đang cố gắng khôi phục bộ trang phục hiếm gặp. Vị pháp sư và ngôi mộ ở trong tình trạng cực tốt dù bị chôn vùi hơn 200 năm, có thể do lớp đất và vị trí chôn cất, theo Prokopyeva.

"Đây là một phát hiện độc đáo. Do biến đổi khí hậu, việc bảo quản đồ vật trong các đợt khai quật trở nên ngày càng kém hơn. Nghiên cứu những ngôi mộ cũng dần trở nên ngày càng khó khăn do thay đổi về cảnh quan. Nhiều khả năng tổ hợp mộ được bảo quản tốt do sự kết hợp nhiều yếu tố vật lý và hóa học cũng như môi trường tự nhiên", nhóm nghiên cứu cho biết. Họ đang lên kế hoạch phục dựng ngôi mộ và các đồ tạo tác trong vòng vài năm tới.

An Khang (Theo Newsweek)