Xác ướp 3 ngón giống người 'ngoài hành tinh'

Xác ướp 3 ngón kỳ lạ trong một ngôi mộ ở Peru có một số đặc điểm giống con người theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học.

Xác ướp Maria khai quật năm 2017. Ảnh: Gaia

Một phân tích hình ảnh gần đây với xác ướp tên "Maria" phát hiện nó có nhiều điểm tương đồng sinh học với con người nhưng vẫn có khác biệt về hình thái và cấu trúc giải phẫu, Mail hôm 24/6 đưa tin. Hộp sọ kéo dài của xác ướp không có dấu hiệu biến dạng sọ nhân tạo.

Maria có số hiệu M01 là một trong 6 xác ướp mà phóng viên kiêm nhà UFO học Jaime Maussan tìm thấy trong ngôi mộ ở Nazca, thành phố phía nam Peru năm 2017. Ngoài Maria, trong mộ còn chứa xác ướp trẻ 9 tháng tuổi và 4 người đàn ông. Năm 2018, các nhà khoa học kết luận sau ít nhất 4 phân tích mẫu độc lập đối với mẫu vật ADN và vật chất khác rằng đó là xác ướp thời tiền Columbus bị chỉnh sửa.

Nghiên cứu mới nhất do một nhóm chuyên gia Peru thực hiện. Họ tiến hành kiểm tra phóng đại, cho phép xem xét bên trong xác ướp. Các nhà nghiên cứu nhận thấy Maria thiếu tóc và tai ngoài. Nó chỉ có lỗ ống tai. Theo nhà nghiên cứu Edgar Hernàndez-Huaripaucar ở Đại học Quốc gia San Luis Gonzaga và cộng sự mô tả trên tạp chí Social and Environmental Management, đặc điểm đáng chú ý nhất của hộp sọ là chiều dài đặc biệt nhưng không có dấu hiệu đè ép sọ từ bên ngoài. Vòm sọ thể hiện sự sinh trưởng và phát triển khác thường, có kiểu hình thuôn dài từ sau ra trước. Ngoài ra, thể tích sọ lớn hơn 30% so với người bình thường.

Ảnh chụp cắt lớp hé lộ xác ướp sở hữu đôi mắt lồi cùng xương hàm trên và hàm dưới nhô ra. Maria thiếu 6 chiếc răng trong khi những chiếc răng khác bị mài mòn nghiêm trọng.

Tuy nhiên, một trong những đặc điểm ấn tượng và bất thường về xác ướp hình người nằm ở bàn tay và chân. Độ rộng của xương ở gốc của 3 ngón tay đồng nhất, khiến bàn tay rộng cỡ tay người nhưng dài hơn 20 cm. Mỗi ngón ở bàn tay có 4 đốt ngón, khác với 3 đốt ngón ở người bình thường.

Xương bàn chân nối liền với 3 ngón, cũng có độ rộng tương tự bàn chân người nhưng dài hơn 23 cm. Mỗi ngón chân cũng có 4 đốt ngón thay vì 3 đốt ngón như người bình thường. So với bàn chân người thường, xương gót chân của Maria có hình dạng và cấu trúc khác biệt. Thông thường, xương gót chân của con người có bướu lớn ở phía sau giúp đỡ trọng lượng cơ thể và duy trì thăng bằng khi đứng thẳng bằng hai bàn chân. Tuy nhiên, xương gót chân của maria không có bướu này, chứng tỏ nó đi với tư thế còng lưng để giữ thăng bằng.

Nghiên cứu mới phát hiện xác ướp được tẩm một loại bột trắng gọi là đất tảo cát. Loại bột tự nhiên này không gây hại cho con người nhưng được dùng trong thuốc trừ sâu bởi nó có tác dụng tiêu diệt côn trùng thông qua khử nước. Kết quả phân tích bằng hình ảnh cũng xác định Maria bị viêm khớp ở bàn tay và bàn chân, và cột sống bị tổn thương.

An Khang (Theo Mail)