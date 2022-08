Xác tàu đắm 350 năm chứa đầy vàng

BahamasCác nhà khảo cổ học hải dương rất bất ngờ khi tìm thấy những đồ tạo tác bằng vàng và đá quý từ xác tàu chở hàng của Tây Ban Nha bị đắm hàng trăm năm trước.

Những đồ trang sức bằng vàng quý giá thu thập từ xác tàu Maravillas. Ảnh: Allen Exploration

Con tàu Nuestra Señora de las Maravillas (Our Lady of Wonders) của Tây Ban Nha chở nhiều báu vật xa xỉ đến mức khi nó chìm ở Bahamas vào năm 1656, vô số nỗ lực trục vớt đã diễn ra trong 350 năm sau đó. Vì vậy, khi các nhà khảo cổ tiến hành chuyến thám hiểm gần đây, họ không hy vọng tìm thấy thứ gì còn sót lại. Nhưng trái với dự đoán, phát hiện bao gồm những mặt dây chuyền nạm đá quý và sợi xích vàng nằm nguyên vẹn dưới đáy biển suốt hàng trăm năm qua, Guardian hôm 31/7 đưa tin. Con tàu chìm ở phía tây vùng biển nông Little Bahama Bank cách đất liền hơn 70 km, nhưng kho báu mới được tìm thấy rải rác ở khu vực trải rộng hơn 13 km.

Công ty Allen Exploration cùng với các nhà khảo cổ và thợ lặn đến từ Bahamas và Mỹ, được chính phủ Bahamas cấp phép thám hiểm tàu Maravillas nhằm nghiên cứu khoa học. Họ cũng cam kết trưng bày phát hiện tại bảo tàng mới tại Bahamas.

Kho báu bao gồm sợi xích bằng vàng tinh xảo với mô típ hình hoa hồng, chứng tỏ một số đồ vật dành cho hoàng gia hoặc tầng lớp quý tộc giàu có. Một mặt dây chuyền vàng có hình thập tự Santiago và gắn đá bezoar Ấn Độ, loại đá rất có giá trị ở châu Âu hàng trăm năm trước do khả năng chữa bệnh. Ngoài ra, nhóm khảo cổ còn tìm thấy mặt dây chuyền vàng với hình thập tự Santiago trùm qua viên ngọc lục bảo lớn hình bầu dục, bao quanh là hàng chục viên ngọc lục bảo vuông khác, có thể tượng trưng cho 12 tông đồ của Chúa Jesus. Những khối ngọc lục bảo và thạch anh tím đào ở Colombia cung cấp thêm bằng chứng về hoạt động buôn lậu do không có trong danh sách kê khai hàng hóa chở trên tàu.

Tiến sĩ Sean Kingsley, nhà khảo cổ học hải dương người Anh kiêm biên tập tạp chí Wreckwatch, cho biết những phát hiện đặc biệt đáng chú ý do nằm dưới lớp cát lèn chặt ở đáy biển.

Tàu Maravillas di chuyển từ Havana tới Tây Ban Nha với báu vật từ châu Mỹ do cả hoàng gia và khách hàng tư nhân gửi chở, cùng với hàng buôn lậu và hàng hóa xa xỉ từ một tàu buôn khác bị đắm ngoài khơi Ecuador. Nhưng vào nửa đêm ngày 4/1/1656, con tàu bị chìm do lỗi định vị khi tìm cách thoát khỏi vùng nước nông. Va chạm với tàu dẫn đầu, con tàu đâm vào rạn san hô, chỉ 45/650 người trên tàu sống sót.

Công ty Allen Exploration đang sử dụng công nghệ tiên tiến để tìm hiểu tàu Maravillas bị đắm và phân tán như thế nào sau nhiều thế kỷ. Chuyến thám hiểm cũng thu thập dữ liệu về tình hình rạn sa hô, địa lý đáy biển và ô nhiễm nhựa. Các đồ vật trong kho báu sẽ được trưng bày tại Bảo tàng hàng hải Bahamas mở cửa vào tháng 8/8 ở Freeport.

An Khang (Theo Guardian)