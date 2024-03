Xác minh vụ bảo mẫu tát, bịt miệng trẻ tự kỷ

Đà NẵngNhà chức trách kiểm tra một cơ sở nuôi dạy trẻ, sau loạt video cho thấy bảo mẫu ở đây dùng chăn bịt miệng, cho bạn tát bé gái 8 tuổi, lan truyền trên mạng.

Ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, ngày 1/3 cho biết thông tin nói trên. Sáng nay, công an và Phòng giáo dục quận đã đến cơ sở giáo dục đặc biệt Cầu Vồng (số 83 đường Tôn Quang Phiệt), để kiểm tra.

Khi lực lượng chức năng đến, chủ cơ sở đã tháo các bảng hiệu, đóng kín tất cả cửa của tòa nhà 3 tầng. Trước đó, bảng hiệu của cơ sở này ghi tên "Viện nghiên cứu tâm lý giáo dục đặc biệt, chi nhánh Cầu Vồng, Sơn Trà, Đà Nẵng", nhận giáo dục các trẻ tăng động, giảm chú ý, khuyết tật trí tuệ, khuyết tật học tập...

Sự việc bắt nguồn từ bài đăng trên mạng xã hội của chị Trần Ngọc Gia Hy, 29 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, sáng nay. Các video, hình ảnh cho thấy con gái chị Hy bị bạo hành khi học tại cơ sở này. Chỉ sau vài giờ, bài đăng thu hút gần chục nghìn lượt tương tác.

Trung tâm nuôi dạy trẻ tự kỷ bị tố bạo hành Camera tại cơ sở giáo dục đặc biệt Cầu Vồng, Đà Nẵng, ghi cảnh trẻ bị bạo hành. BTV: Anh Phú

Theo hình ảnh trong video, ngày 27/2, một bé gái bị bảo mẫu kéo tóc khi đang đứng để yêu cầu nằm xuống sàn ngủ trưa. Khi bé khóc, bảo mẫu dùng chăn hoặc tay bịt miệng, sau đó để mặc cho trẻ khóc còn mình nằm xem điện thoại.

Một clip khác ghi cảnh bảo mẫu cầm tay bạn khác tát vào mặt, đầu, tay con chị Hy, còn bảo mẫu đứng bên cạnh khen "giỏi quá".

Sau khi chị Hy phát hiện con có nhiều vết bầm tím và phản ánh với chủ cơ sở, ngày 28/2, camera ghi lại cảnh chủ cơ sở dặn dò các bảo mẫu "từ nay nạt thì vẫn nạt nhưng không được đụng vào người". Cụ thể, nếu cháu không chịu ngồi yên thì kê bàn ra ngoài cho ngồi học một mình, không chịu ngủ trưa cũng cho ra ngoài, tránh "mẹ nó làm toang lên là đau đầu".

Camera ghi lại cảnh bảo mẫu dùng chăn bịt miệng khi bé gái 8 tuổi khóc trong giờ ngủ trưa. Ảnh: Cắt từ video

Chị Hy cho biết con mắc tự kỷ, có dấu hiệu tăng động và chậm nói. Hơn một năm nay, chị Hy gửi con ở cơ sở giáo dục đặc biệt Cầu Vồng do bà Hậu làm chủ, học phí 6 triệu đồng mỗi tháng. Gần đây, cháu đi học về có nhiều vết bầm tím ở tay, chân. Chị Hy liên lạc với bà Hậu thì nhận được trả lời "do bé té cầu thang" hoặc "do bạn cấu".

"Tôi cũng tin là thật và bỏ qua vì cháu có tiến triển. Nhưng khoảng ba ngày trước, con đi học về bị sưng mặt, hằn vết tát của bàn tay người lớn nên gia đình nghi cháu bị bạo hành", chị nói.

Chồng chị Hy nhắn tin cho bà Hậu thì nhận trả lời "cô không muốn nhận cháu nữa" và đề nghị gia đình kiếm nơi khác cho con học. Gia đình chị Hy lên gặp bà Hậu để làm rõ, yêu cầu trích xuất camera trong lớp thì phát hiện sự việc.

Theo chị, khi làm việc với gia đình chiều 29/2, bà Hậu cho rằng có phạt con chị Hy trồng cây chuối vì cháu không hợp tác và đây là "một bài tập trị liệu". Do đó, chị quyết định cho con nghỉ học, trình báo công an quận và dự định mời luật sư để bảo vệ quyền lợi cho con.

Theo quy định hiện hành, việc thành lập các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập do UBND xã, phường cấp phép. Chủ cơ sở phải có bằng tốt nghiệp THPT trở lên, giáo viên có bằng cao đẳng, phòng học rộng tối thiểu 15 m2 cùng một số điều kiện về cơ sở vật chất khác.

Trong hệ thống quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà không có tên cơ sở giáo dục đặc biệt Cầu Vồng. Nhà chức trách cho biết đang xác minh tính hợp pháp của cơ sở này.

Nguyễn Đông