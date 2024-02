Xác minh thu nhập, tài sản của 8 trưởng phòng thuộc Bộ Công an

Hà NộiThanh tra Bộ Công an đang xác minh tài sản, thu nhập của 8 trưởng phòng ở 8 cục trong Bộ.

Ngày 23/2, Thanh tra Bộ Công an công bố quyết định về việc xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong công an nhân dân năm 2024.

Qua bốc thăm ngẫu nhiên, thanh tra đã chọn ra 8 trưởng phòng để xác minh, thuộc các đơn vị là Cục An ninh điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cục Cảnh sát hình sự, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Học viện An ninh nhân dân, Thanh tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) và Bệnh viện 199.

Phạm vi xác minh từ bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đến bản kê khai hàng năm, cụ thể là năm 2023. Thời hạn xác minh là 45 ngày, tính từ hôm nay.

Đây là năm thứ ba Thanh tra Bộ Công an tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Trong năm 2022, Thanh tra Bộ đã bốc thăm chọn ra 14 người có chức vụ, quyền hạn, ở 7 đơn vị thuộc Bộ để xác minh. Tuy nhiên kết quả chưa được công khai.

Trung tướng Trần Đức Tuấn, Chánh thanh tra Bộ Công an chủ trì buổi công bố thanh tra 8 trưởng phòng. Ảnh: Bộ Công an

Thời gian qua, ngoài Bộ Công an, nhiều đơn vị, địa phương khác cũng tổ chức bốc thăm để xác minh tài sản, thu nhập với của cán bộ trên địa bàn. Việc xác minh này được thực hiện theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên, kể từ khi Luật Phòng chống tham nhũng 2018 có hiệu lực.

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập gồm cán bộ, công chức, sĩ quan công an, quân đội, quân nhân chuyên nghiệp, phó phòng trở lên tại đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước, người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Ai kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý.

Các tài sản, thu nhập kê khai gồm quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá trị và bất động sản khác mà mỗi tài sản trị giá từ 50 triệu đồng; tài sản, tài khoản ở nước ngoài.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong năm 2023 đã xác minh tài sản, thu nhập của hơn 8.500 người, trong đó chỉ phát hiện 6 người kê khai không trung thực (chiếm 0,06%).

Phạm Dự