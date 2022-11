Xác minh ngẫu nhiên tài sản của 14 lãnh đạo công an

Thanh tra Bộ Công an bốc thăm chọn ra 14 người có chức vụ, quyền hạn, ở 7 đơn vị thuộc Bộ để xác minh tài sản, thu nhập.

Ngày 30/11, trung tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ, người đứng đầu cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an, cho hay việc này xuất phát từ kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong công an nhân dân theo quyết định của Bộ trưởng Công an.

Toàn cảnh buổi công bố quyết định thanh tra. Ảnh: Bộ Công an

Sau 14 lần bốc thăm, thanh tra chọn 14 người ở 7 đơn vị thuộc Bộ Công an để kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập. Phạm vi từ bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đến bản kê khai hàng năm. Thời hạn xác minh 45 ngày.

Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 có quy định mới là xác minh tài sản, thu nhập hằng năm dưới hình thức ngẫu nhiên, với những người có nghĩa vụ kê khai tài sản. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập mới bắt đầu công bố kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ cũng lựa chọn ngẫu nhiên 30 công chức ở 7 bộ ngành, đơn vị trung ương để xác minh tài sản thu nhập.

Phạm Dự