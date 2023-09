Xác lập kỷ lục 'Mặt nạ tuồng bằng giấy dó lớn nhất Việt Nam'

Quảng Nam​​​​​​Chiếc mặt nạ tuồng chủ đề "Dấu ấn tiền nhân" cao 3,5 m, ngang 2,7 m được trưng bày tại khu phố cổ ven sông Bến cảng Giao thoa của VinWonders Nam Hội An.

Sáng 17/9, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận kỷ lục "Mặt nạ tuồng bằng giấy dó lớn nhất Việt Nam" cho VinWonders Nam Hội An. Tác phẩm do nghệ nhân Bùi Quý Phong cùng cộng sự và các nghệ nhân của VinWonders Nam Hội An sáng tạo trong 20 ngày.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc - Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và ông Dương Duy Lâm Viên - Tổng thư ký TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao bằng xác nhận kỷ lục cho VinWonders Nam Hội An. Ảnh: Vingoup

Khắc hoạ rõ nét vượng khí qua hai gam màu chính đen và đỏ, điểm xuyết những nét vẽ trắng và vàng, mặt nạ "Dấu ấn tiền nhân" đại diện cho tính cách mạnh mẽ, chính trực, khảng khái và anh dũng của các bậc tiền nhân thời khai hoang mở cõi.

Chiếc mặt nạ kỷ lục với chủ đề "Dấu ấn Tiền nhân". Ảnh: Vingoup

Tác phẩm không chỉ đặc biệt ở kích thước mà còn ở chất liệu. Việc sử dụng chất liệu giấy dó là chủ đích của đội ngũ nghệ nhân nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống của dân tộc, góp phần giữ gìn tinh hoa di sản Việt. Đây cũng là hoạt động điển hình tại "Đảo văn hóa dân gian" - một trong năm phân khu chính của tổ hợp giải trí và trải nghiệm văn hóa đầy màu sắc VinWonders Nam Hội An. Toàn bộ quá trình tạo tác mặt nạ giấy dó - nghề thủ công truyền thống nổi tiếng của xứ kinh Bắc với lịch sử tồn tại hàng trăm năm được tái hiện sinh động.

Tái hiện quy trình sản xuất giấy dó tại Nhà giấy dó, phố làng nghề thuộc VinWonders Nam Hội An. Ảnh: Vingoup

Nghệ nhân Bùi Quý Phong, tác giả của công trình kỷ lục, đã có hơn 40 năm thổi hồn cho những chiếc mặt nạ. Tác phẩm của ông khắc họa vẻ đẹp đặc trưng của hát bội (còn gọi là hát bộ, hoặc tuồng) với những sắc thái biểu cảm khác nhau, luôn tuân thủ quy tắc âm dương và gồm 5 màu chủ đạo là vàng, trắng, đỏ, đen, xanh lá. Không giống những chiếc mặt nạ thường được đục rỗng phần mắt, mặt nạ của nghệ nhân Bùi Quý Phong thu hút người xem bởi thần thái sinh động thể hiện qua "cửa sổ tâm hồn".

Chia sẻ về chiếc mặt nạ kỷ lục, nghệ nhân Bùi Quý Phong cho biết đây là lần làm mặt nạ đặc biệt nhất của ông trong hàng chục năm làm nghề. "Chúng tôi đã tạo hình gương mặt nhân vật đến 3,5m trên giấy dó để tôn vinh tiền nhân, những người xướng lĩnh hát bội một thời vang bóng", ông nói. "Trong các đợt lễ hội, các đêm diễn tuồng, chiếc mặt nạ này sẽ luôn nhắc nhớ một thời vàng son trên sân khấu của hát bội đầy hào hùng của cha ông".

Phố cổ ven sông tại Bến cảng Giao thoa, nơi trưng bày chiếc mặt nạ kỷ lục. Ảnh: Vingoup

Với dấu ấn xác lập kỷ lục "Mặt nạ tuồng bằng giấy dó lớn nhất Việt Nam", VinWonders Nam Hội An góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa của nghệ thuật tuồng cũng như lan tỏa thông điệp gìn giữ bảo tồn các giá trị di sản lâu đời với du khách trong nước và quốc tế.

Tại công viên giải trí đẳng cấp của miền Trung, du khách ngoài trải nghiệm hàng trăm trò chơi, hoạt động giải trí hấp dẫn, còn được hòa mình vào thiên nhiên với công viên bảo tồn động vật hoang dã trên sông lớn nhất Việt Nam, hay bước vào hành trình trải nghiệm văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam và thế giới.

Đảo Văn hóa Dân gian - VinWonders Nam Hội An là nơi hội tụ không gian kiến trúc nguyên bản của các vùng văn hóa từ Bắc vào Nam, đồng thời tái hiện những làng nghề Việt Nam truyền thống. Thông qua ngôn ngữ của trải nghiệm, tương tác và trình diễn, du khách sẽ được khám phá những loại hình nghệ thuật độc đáo của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và thế giới như Chầu văn, hát Quan họ, hát Then... Hành trình trải nghiệm văn hóa tạiVinWonders Nam Hội An thường xuyên được làm mới với các lễ hội chủ đề và các điểm nhấn trải nghiệm mới mẻ, trong đó có mặt nạ giấy dó lớn nhất Việt Nam với chủ đề "Dấu ấn tiền nhân".

Thế Đan