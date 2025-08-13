Hà TĩnhXác hổ đông lạnh được Chu Văn Lâm và hai đồng phạm giấu trong khoang tự chế trên nóc xe khách, chở từ Lào về xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn cũ.

Lâm, 36 tuổi; Nguyễn Trọng Hùng, 46 tuổi; Ngô Sỹ Bắc, 38 tuổi, cùng trú tỉnh Nghệ An, bị khởi tố, tạm giam về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, theo khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố ngày 13/8.

Xác hổ được lấy xuống từ nóc xe khách, ngày 26/7. Ảnh: Hùng Lê

Ngày 26/7, trên xe khách biển Lào chạy qua xã Sơn Giang, lực lượng chức năng phát hiện trên nóc có một khoang tự chế rộng 3-4 m2, cao 30-40 cm, chứa xác hổ nặng khoảng 200 kg cùng một bộ xương hổ.

Con hổ đông lạnh được xác định là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IB, nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại.

Xác hổ 200 kg trong khoang bí mật trên xe khách Cảnh sát khám xe khách đã phát hiện con hổ đông lạnh. Video: Hùng Lê

Lâm, Hùng và Bắc là phụ xe của nhà xe Sáu Hoa, bị cáo buộc đã giấu xác hổ và xương hổ trong khoang bí mật của ôtô khách để chở từ Lào về Việt Nam.

Theo nhà chức trách, tại một số xã ở Hà Tĩnh và Nghệ An, nhiều người dân vẫn lén lút mua động vật hoang dã như hổ, khỉ về nấu cao bán nên rất khó phát hiện. Một lạng cao hổ có giá khoảng 18 triệu đồng, cao khỉ 400.000-500.000 đồng.

Đức Hùng