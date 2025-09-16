Xác định thêm hai kỳ thủ dự Candidates 2026

UzbekistanVới thành tích cao ở Grand Swiss, Anish Giri và Matthias Bluebaum theo chân Fabiano Caruana dự Candidates 2026 - giải tuyển chọn người thách đấu Vua cờ Gukesh Dommaraju.

Chiến thắng trước Hans Niemann ở vòng cuối ngày 15/9 giúp Giri vô địch giải FIDE Grand Swiss 2025 với 8 điểm qua 11 ván. Quan trọng hơn, kỳ thủ Hà Lan lần thứ ba giành suất dự Candidates, sau năm 2016 và 2020-2021.

Có ba kỳ thủ đứng sau với 7,5 điểm, gồm Bluebaum, Alireza Firouzja và Vincent Keymer. Bluebaum giành suất Candidates nhờ chỉ số phụ tốt hơn, đó là Elo trung bình của 11 đối thủ, 2.695. Firouzja và Keymer lần lượt đứng thứ ba và tư, với Elo trung bình của đối thủ là 2.684 và 2.668, nên không giành được suất dự Candidates.

Kỳ thủ 28 tuổi người Đức, Matthias Bluebaum trong ván cuối gặp Alireza Firouzja tại Grand Swiss ở thành phố Samarkand, Uzbekistan ngày 15/9/2025. Ảnh: FIDE

Giri kết thúc giải với thành tích +5, trong đó có năm chiến thắng trước Robert Hovhannisyan, Grigoriy Oparin, MarcAndria Maurizzi, Jorden van Foreest và Niemann. Sáu ván còn lại có kết quả hòa.

Bluebaum đạt thành tích +4, với 4 ván thắng Jon Ludvig Hammer, Cristobal Henriquez Villagra, Rameshbabu Praggnanandhaa và Arjun Erigaisi. Trong đó, Praggnanandhaa và Erigaisi đứng trong Top 5 thế giới cờ tiêu chuẩn, còn Bluebaum ngoài Top 50.

Kỳ thủ đầu tiên giành suất dự Candidates 2026 là Caruana, nhờ thành tích cao ở FIDE Circuit 2024. FIDE Circuit là hệ thống giải tính điểm giống như ATP Tour trong quần vợt. Mỗi năm, kỳ thủ điểm cao nhất Circuit sẽ giành suất dự Candidates. Kỳ thủ đang dẫn đầu Circuit 2025 là Praggnanandhaa.

Candidates 2026 sẽ quy tụ 8 kỳ thủ, phân bổ theo nhiều suất. 5 suất còn lại chưa được xác định thuộc về người điểm cao nhất Circuit 2025, Elo trung bình cao nhất giai đoạn tháng 8/2025 đến tháng 1/2026, và Top 3 World Cup cờ vua 2025. Trên lý thuyết, Carlsen khả năng cao sẽ giành suất Elo, nhưng anh đã bỏ ngôi Vua cờ và cũng không còn quan tâm tới Candidates. Vì thế, kỳ thủ số hai thế giới Hikaru Nakamura nhiều khả năng sẽ giành suất này.

World Cup cờ vua 2025 sẽ diễn ra từ 1/11 đến 25/11 tại Goa, Ấn Độ. Việt Nam có một đại diện góp mặt là Lê Quang Liêm. Giải đấu tới sẽ có 8 vòng đấu loại trực tiếp, lấy ba người dự Candidates.

Xuân Bình