Xác định thêm hai đội châu Á dự World Cup 2026

Qatar thắng UAE 2-1, còn Arab Saudi hòa Iraq 0-0 để giành hai suất tiếp theo của châu Á dự World Cup 2026.

Ở bảng B, vòng loại thứ tư khu vực châu Á, Arab Saudi hoàn thành nhiệm vụ hòa Iraq trên sân nhà King Abdullah Sports City. Thầy trò Herve Renard kết thúc vòng loại này với bốn điểm, bằng điểm và hiệu số bàn thắng bại với chính Iraq. Arab Saudi xếp trên nhờ ghi được nhiều bàn hơn, từ thắng lợi 3-2 trước Indonesia. Trong khi đó, Iraq chỉ thắng Indonesia 1-0.

Arab Saudi (áo xanh) trong trận hòa Iraq 0-0 trên sân King Abdullah Sports City, thành phố Jeddah, Arab Saudi, tối 14/10/2025. Ảnh: Reuters

Vị trí đầu bảng giúp Arab Saudi vào thẳng World Cup 2026, còn Iraq sẽ tiếp tục tới vòng loại năm và tìm cơ hội đá play-off liên lục địa. Đây là lần thứ bảy Arab Saudi dự World Cup, và cũng là lần thứ ba liên tiếp. Thành tích tốt nhất của họ là vào vòng 1/8 ngay lần đầu tham dự năm 1994 tại Mỹ.

Tại bảng A, UAE cũng chỉ cần hòa Qatar ở lượt cuối, nhưng bất thành. Chủ nhà World Cup 2022 mở tỷ số phút 49 nhờ cú đánh đầu của trung vệ Boualem Khoukhi, khiến cầu trường Al Sadd như bùng nổ. Sau khi trung vệ nhập tịch Pedro Miguel nâng tỷ số lên 2-0 phút 74, khán giả Qatar và UAE ẩu đả.

Qatar phải chơi thiếu người từ phút 89, khi trung vệ Tarek Salman nhận thẻ đỏ, bị truất quyền thi đấu. UAE gỡ lại được một bàn ở phút bù thứ tám nhờ công tiền đạo Sultan Adill Alamiri. Tuy nhiên, thời gian còn lại không đủ để UAE làm nên chuyện.

Ẩu đả giữa khán giả Qatar và UAE Ẩu đả giữa khán giả Qatar và UAE.

Qatar lần đầu vượt qua vòng loại World Cup, bởi ở kỳ trước họ là chủ nhà nên không cần đá vòng loại. Khi đó, họ thua cả ba trận vòng bảng, ghi một bàn và thủng lưới 7 lần.

UAE sẽ vào vòng loại năm gặp Iraq hai lượt ngày 13/11 và 18/11. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ dự vòng play-off liên lục địa.

Cũng ở vòng loại thứ tư, hai đội bị loại là Oman và Indonesia. Đại diện Đông Nam Á thua cả hai trận, trước Arab Saudi và Iraq. Còn Oman cầm hòa Qatar 0-0 nhưng thúc thủ 1-2 trước UAE.

Vòng play-off sẽ diễn ra tại Mexico tháng 3/2026, với 6 đội từ 5 liên đoàn, tranh hai suất dự World Cup. Đã có hai đội giành suất đi play-off là Bolivia từ Nam Mỹ và New Caledonia của châu Đại Dương.

