Xác định hai trận bán kết giải bóng đá Công an, Cảnh sát Đông Nam Á

Hà NộiThái Lan loại CAND Việt Nam I ở vòng bảng do hơn chỉ số phụ, nhưng sẽ gặp CAND Việt Nam II ở bán kết.

Ở lượt cuối vòng bảng tối 11/7, CAND Việt Nam I thắng Lào 5-4, còn Thái Lan thua Campuchia 2-4. Hai đội có cùng bốn điểm sau ba trận, nhưng đại diện Thái Lan đứng nhì bảng A nhờ hiệu số bàn thắng thua là 0 hơn -1 của Việt Nam. Trong khi đó, Campuchia dẫn đầu bảng với ba trận toàn thắng.

Bảng B chứng kiến CAND Việt Nam II thắng Timor Leste 3-0, sau khi hạ Singapore với tỷ số tương tự ở lượt ra quân, rồi thắng đậm Australia 10-3. Đại diện thứ hai của Việt Nam dẫn đầu bảng, hơn Timor Leste năm điểm.

CAND Việt Nam I (áo xanh lam) thắng Lào 5-4 ở lượt cuối bảng A giải bóng đá Công an, Cảnh sát Đông Nam Á mở rộng 2025, tại sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 11/7/2025. Ảnh: BTC

Hai trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 13/7 ở sân Hàng Đẫy. Campuchia sẽ đấu Timor Leste lúc 16h00, còn CAND Việt Nam II tiếp Thái Lan lúc 20h00. Nếu hòa sau hai hiệp chính, hai đội sẽ đá luân lưu.

Giải bóng đá Công an, Cảnh sát Đông Nam Á mở rộng 2025 sẽ diễn ra từ ngày 5/7 đến 15/7, với tổng tiền thưởng hơn 70.000 USD (khoảng 1,8 tỷ đồng).

Tám đội chia hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt từ ngày 7/7 đến 11/7 để chọn ra bốn đội bóng đi tiếp. Bán kết (13/7) và chung kết (15/7) đều tổ chức ở sân Hàng Đẫy. Đội vô địch sẽ nhận 30.000 USD, á quân là 15.000 USD và hai giải ba mỗi đội nhận 5.000 USD.

Đây là lần thứ tư giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN được tổ chức. Ba lần trước vào các năm 1998, 2007 và 2012.

Thái Lan (áo trắng) thua Campuchia 2-4 ở lượt cuối bảng A giải bóng đá Công an, Cảnh sát Đông Nam Á mở rộng 2025, tại sân PVF, Hưng Yên ngày 11/7/2025. Ảnh: BTC

Giải năm nay do Bộ Công an chủ trì, với sự phối hợp của Cục Công tác chính trị (X03), Cục Thể dục Thể thao, LĐBĐ Việt Nam (VFF). Giải nằm trong hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).

Giải đấu quy tụ nhiều cầu thủ, cựu cầu thủ chuyên nghiệp. CAND Việt Nam I đăng ký một số cầu thủ CLB Công an Hà Nội, với những gương mặt trẻ như tiền vệ Hoàng Văn Toản, hậu vệ Hà Văn Phương, Giáp Tuấn Dương. Còn CAND Việt Nam II lấy quân từ đội hạng Nhất PVF-CAND, như cựu tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Huy Hùng, Phí Minh Long, Mai Tiến Thành cùng Nguyễn Đức Phú, Lê Văn Đại, Tẩy Văn Toàn.

Thái Lan đem theo nhà vô địch SEA Games 2007 – cựu tiền đạo Tana Chanabut sinh năm 1984. Campuchia có 12 cầu thủ trẻ chủ yếu trưởng thành từ CLB Visakha. Singapore cũng có 15 cái tên, với năm người thi đấu cho đội tuyển U22.

Hiếu Lương