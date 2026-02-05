Xác định hai trận bán kết Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026

Nam Định hòa Johor Darul Tazim (JDT) của Malaysia 1-1 ở lượt cuối để phân định hai vị trí dẫn đầu bảng B, qua đó xác định hai trận bán kết futsal châu Á 2026.

Trước lượt cuối, Nam Định dẫn đầu bảng B với 12 điểm sau bốn trận toàn thắng. JDT xếp sau với hai điểm ít hơn. Hai đội đã chắc suất vào bán kết và cuộc đấu còn ý nghĩa phân định ngôi nhất, nhì. Nếu thắng, JDT sẽ gặp CLB đồng hương Selangor ở bán kết, qua đó có lợi thế về việc di chuyển.

Đại diện Malaysia bước vào sân Thiên Trường tối nay với đội hình mạnh nhất. Trong khi đó, Nam Định không đăng ký tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son. Tuy nhiên, Nam Định vẫn tạo ra thế trận cân bằng và trận đấu cũng được định đoạt bằng các quả phạt đền.

Nam Định (áo trắng) hòa Johor Darul Tazim của Malaysia 1-1 ở lượt cuối bảng B Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026, trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình ngày 5/2/2026. Ảnh: Hoàng Huynh

Phút 33, cú sút phạt đền của Caio Cesar bị thủ môn Andoni Zubiaurre cản phá, nhưng Nguyễn Văn Vĩ băng vào kịp thời để đá bồi mở tỷ số. Đến phút 56, Nam Định được hưởng quả phạt đền thứ hai nhưng Percy Tau thất bại trước Andoni. Khi hiệp hai còn ba phút, đến lượt JDT có cơ hội từ cự ly 11m, lần này Bergson đánh bại Trần Nguyên Mạnh để ấn định tỷ số hòa 1-1. Nam Định tiếp tục giữ ngôi đầu bảng B.

Bán kết Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026 xác định Nam Định gặp đội nhì bảng A là Selangor. Trong khi đó, Johor Darul Tazim chạm trán đương kim vô địch Buriram United (Thái Lan).

Bán kết sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi và về. Nam Định lần lượt đấu Selangor vào ngày 6/5 (sân khách) và 13/5 (sân nhà). JDT cũng thi đấu cùng ngày, và lượt đi thi đấu trên sân nhà.

Chung kết cũng đá hai lượt, lần lượt vào ngày 20/5 và 27/5. Cup CLB Đông Nam Á cũng không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Nếu hòa, các đội sẽ bước vào hiệp phụ, rồi đến luân lưu.

Lịch thi đấu bán kết Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026 Ngày Trận Lượt đi 6/5 Selangor - Nam Định Johor Darul Tazim - Buriram United Lượt về 13/5 Nam Định - Selangor Buriram United - Johor Darul Tazim

Cả bốn đội vào bán kết kỳ giải này đều bất bại ở vòng bảng. Nam Định thắng nhiều nhất (4 trận) và thủng lưới ít nhất (3). Trong khi đó, Buriram United ghi nhiều bàn nhất (14). Tiền đạo Nguyễn Xuân Son của Nam Định dẫn đầu danh sách ghi bàn (7). Xếp sau là Bergson của JDT (6).

Ở vòng bảng, Selangor từng hạ một đại diện khác của Việt Nam là Công an Hà Nội 2-0. Trong khi đó, Buriram và JDT không lạ gì nhau, khi thường xuyên chạm trán tại AFC Champions League Elite. Đại diện Thái Lan thắng 2-1 trên sân nhà ở vòng bảng mùa này 2025-2026, và 1-0 ở vòng 1/8 mùa trước.

Buriram United, JDT và Nam Định đều đang là đương kim vô địch giải Quốc gia. Buriram còn là đương kim vô địch Đông Nam Á.

Ở bán kết kỳ giải trước, Buriram thắng BG Pathum United (Thái Lan) 3-1. Đến chung kết, đội hòa Công an Hà Nội sau hai lượt trận, trước khi thắng 3-2 ở luân lưu tại lượt về.

Hiếu Lương