Xác định đội thứ 20 dự World Cup 2026

AlgeriaCựu tiền đạo Man City Riyad Mahrez giúp tuyển Algeria giành vé dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2014.

Trong trận áp chót bảng G vòng loại khu vực châu Phi ngày 9/10, Algeria thắng Somalia 3-0. Đội trưởng Mahrez tỏa sáng khi kiến tạo hai bàn cho Mohamed Amoura ở phút thứ 6 và 58. Anh cũng tự ghi một bàn ở phút 19, với cú sút xa tung nóc lưới.

Mahrez giúp Algeria hạ Somalia 3-0 ở vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Phi tối 9/10. Ảnh: AFP

Algeria giành vé dự World Cup sớm một lượt đấu. Mahrez và đồng đội hiện dẫn đầu bảng G với 22 điểm sau 9 trận, hơn đội xếp thứ hai là Uganda bốn điểm.

Vòng loại khu vực châu Phi gồm 54 đội chia thành chín bảng. Các đội đứng đầu bảng giành vé dự World Cup. Bốn đội xếp thứ hai có thành tích tốt nhất có thể tranh vé vớt qua loạt trận play-off.

Algeria là đội thứ 20 ghi tên vào danh sách dự World Cup 2026, sau Ai Cập, Morocco, Tunisia (châu Phi), Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), Canada, Mexico, Mỹ (ba đội đồng chủ nhà), Argentina, Brazil, Ecuador, Colombia, Paraguay, Uruguay (Nam Mỹ) và New Zealand (châu Đại dương). Giải sẽ chờ đến tháng 3/2026 để xác định nốt 28 đội còn lại.

Algeria dự World Cup gần nhất vào năm 2014, khi Mahrez mới thi đấu quốc tế vài tuần. Họ xếp thứ hai trong bảng có Bỉ, Nga và Hàn Quốc, trước khi thua Đức 1-2 ở vòng 1/8.

Morocco là đội châu Phi có thành tích tốt nhất tại World Cup, khi lọt vào bán kết năm 2022. Cameroon từng vào tứ kết năm 1990 và Senegal vào tứ kết năm 2002.

Thanh Quý