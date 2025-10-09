Xác định đội thứ 19 dự World Cup 2026

MoroccoMohamed Salah lập cú đúp giúp Ai Cập đè bẹp Djibouti 3-0 ở vòng loại khu vực châu Phi, giành vé dự World Cup 2026 sớm một lượt đấu.

Trận áp chót bảng A ngày 8/10 diễn ra trên sân trung lập ở Casablanca, Morocco. Trước đối thủ chỉ đứng thứ 193 trên bảng FIFA, Ai Cập hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Ngay phút thứ 8, họ đã mở tỷ số nhờ công Ibrahim Adel. Sau đó Mohamed Salah đóng góp hai bàn ở phút 14 và 84.

Với trận thắng này, đội đứng thứ 35 FIFA cầm chắc vị trí nhất bảng. Họ có 23 điểm sau 9 trận, hơn đội xếp thứ hai Burkina Faso đến 5 điểm, trong khi vòng loại chỉ còn một trận.

Salah (phải) và đồng đội mừng bàn trong trận thắng Djibouti ở vòng loại World Cup khu vực châu Phi tối 8/10, tại sân Larbi Zaouli, Morocco. Ảnh: AFP

Vòng loại khu vực châu Phi gồm 54 đội chia thành 9 bảng. Đội đứng đầu mỗi bảng giành vé dự World Cup. Bốn đội xếp thứ hai có thành tích tốt nhất có thể tranh vé vớt qua loạt trận play-off.

Đến 8/10, World Cup 2026 đã xác định 19 đội tham dự gồm: Ai Cập, Morocco, Tunisia (châu Phi), Nhật Bản, Iran, Australia, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), Canada, Mexico, Mỹ (ba đồng chủ nhà), New Zealand (châu Đại dương), Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay và Uruguay (Nam Mỹ).

Salah từng giúp Ai Cập giành vé dự World Cup 2018. Nhưng đến vòng chung kết tại Nga, do ảnh hưởng từ chấn thương trong trận chung kết Champions League, ngôi sao CLB Liverpool không "gánh" được đội, và Ai Cập sớm bị loại với ba trận toàn thua trước Nga, Uruguay, Arab Saudi.

Đến vòng loại World Cup 2022, Ai Cập cũng thất bại do thua Senegal 1-3 ở loạt luân lưu trận đấu loại trực tiếp, trong đó Salah sút hỏng quả đầu tiên.

Vòng loại khu vực châu Phi lần này, Salah đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 9 bàn. Denis Bouanga (Gabon) và Kamory Doumbia (Mali) xếp ngay sau với 8 bàn.

Thanh Quý