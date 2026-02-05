Xác định danh tính hai hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở rừng keo xã Đakrông

Quảng TrịSau 55 năm hy sinh, hai trong năm hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở xã Đakrông được cơ quan chức năng đã xác định được danh tính.

Ngày 5/2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đưa liệt sĩ Nguyễn Minh Thuận, sinh năm 1949, quê xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên và liệt sĩ Trịnh Ngọc Tạc, sinh năm 1949, quê xã Định Tân, tỉnh Thanh Hóa về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình sau khi xác định được danh tính.

Đây là hai trong số năm hài cốt liệt sĩ được Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, quy tập tại thôn Trại Cá, xã Đakrông từ nguồn tin do các đơn vị từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, cựu chiến binh và người dân địa phương cung cấp.

Trên cơ sở các di vật có khắc thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan rà soát, đối chiếu hồ sơ, xác minh danh tính và lấy ý kiến thân nhân liệt sĩ. Sau khi có kết luận chính thức, đoàn công tác đã đưa hài cốt hai liệt sĩ về quê an táng theo nguyện vọng gia đình.

Di vật có tên Nguyễn Minh Thuận và chữ số 3/3 được tìm thấy cùng hài cốt ngày 20/1. Ảnh: Đội 584

Trước đó từ ngày 2/1 đến nay, Đội 584 đã tìm kiếm, quy tập năm hài cốt liệt sĩ tại khu rừng trồng keo tràm của ông Hồ Văn Phương, thuộc thôn Trại Cá, xã Đakrông. Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu 0,8-1 m, bọc trong vải dù, kèm theo nhiều di vật như mũ cối, giày, thắt lưng, võng bộ đội, hộp tiếp đạn, đạn AK và đồ dùng cá nhân. Các liệt sĩ hy sinh năm 1970.

Trong số di vật tìm thấy, liệt sĩ Nguyễn Minh Thuận có mảnh giấy ghi thông tin cá nhân, còn liệt sĩ Trịnh Ngọc Tạc có mảnh đạn khắc tên. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện các di vật khắc tên Trần Văn Siêu, 3/3 (hoặc 8/8) và Vương Chí Cao.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục rà soát, làm rõ danh tính hài cốt còn lại

Đắc Thành