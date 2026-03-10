Xác định 8 đội vào tứ kết Asian Cup nữ 2026

AustraliaPhilippines là đại diện Đông Nam Á duy nhất vào tứ kết, sau khi gián tiếp loại chính Việt Nam trong cuộc đua vé vớt ở Asian Cup nữ 2026.

Sau 10 ngày tranh tài ở vòng bảng, Asian Cup nữ 2026 xác định ba đội nhất bảng là Hàn Quốc (A), Trung Quốc (B), Nhật Bản (C). Ba đội nhì bảng là Australia (A), Triều Tiên (B) và Đài Loan (C).

Với cuộc đua tranh hai suất ở vị trí thứ ba, Uzbekistan (A), Philippines (B) và Việt Nam (C) cùng có 3 điểm. Tuy nhiên, trận thua Nhật Bản 0-4 ở lượt cuối chiều nay khiến Việt Nam bị loại, với hiệu số bàn thắng thua thấp nhất là -4. Uzbekistan và Philippines cùng hiệu số -2, nhưng đại diện Trung Á xếp trên nhờ ghi nhiều bàn hơn (4 so với 2).

Cầu thủ Philippines mừng chiến thắng Iran 2-0 ở lượt cuối bảng A Asian Cup nữ 2026 vào ngày 8/3/2026. Ảnh: PWNFT

Kết quả này giúp Uzbekistan có lần đầu vượt qua vòng bảng sau 6 lần dự giải. Trong khi đó, Philippines trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên hai lần liền vào tứ kết, sau khi vào bán kết kỳ giải 2022.

Trước đó, Thái Lan có bảy lần vượt qua vòng bảng, nhưng chỉ một lần vào tứ kết 2022. Sáu lần trước vào thẳng bán kết do giải khi ấy có tối đa 8 đội, vào các năm 1975, 1977, 1981, 1983, 1986 và 2018. Xếp sau là Indonesia (1977, 1986), Malaysia (1975, 1983), Singapore (1977, 1983) và Việt Nam (2022).

Trung Quốc đánh dấu vượt qua vòng bảng ở cả 16 kỳ giải tham dự, kể từ năm 1986. Nhật Bản cũng có 16 lần nhưng sau 18 kỳ giải. Xếp sau là Đài Loan (11/15), Triều Tiên (10/11), Australia (9/9), Hàn Quốc (6/14).

Trừ Đài Loan, Australia cùng bốn đội tuyển khu vực Đông Á được đánh giá có trình độ cách biệt so với phần còn lại của châu Á. Không tính các cuộc chạm trán lẫn nhau, năm đội đã ghi 41 bàn và không thủng lưới trước các đối thủ khác.

18 trận đấu ở vòng bảng chứng kiến 64 bàn thắng. Nhật Bản ghi nhiều bàn nhất (17), đội duy nhất không thủng lưới và có chiến thắng đậm nhất là 11-0 trước Ấn Độ. Trong khi đó, Iran là đội duy nhất không ghi bàn. Dẫn đầu danh sách ghi bàn là Alanna Kennedy (Australia), Riko Ueki, Kiko Seike (Nhật Bản) và Myong Yu-jong, với cùng 4 pha lập công.

Bốn cặp tứ kết được xác định là Australia gặp Triều Tiên (mã số 4) ngày 13/3. Trung Quốc đấu Đài Loan (3) và Hàn Quốc đấu Uzbekistan (1) ngày 14/3. Một ngày sau, Nhật Bản chạm trán Philippines (2).

Bốn đội thắng sẽ giành vé dự World Cup nữ 2027. Lịch thi đấu bán kết vào ngày 17/3 và 18/3, còn chung kết diễn ra ngày 21/3.

Bốn đội thua ở tứ kết Asian Cup nữ 2026 sẽ chia cặp đá play-off tranh hai suất tiếp theo, với thứ tự thua tứ kết 1 đấu 3 và 2 đấu 4. Nhánh đấu này mở ra cơ hội đi tiếp lớn hơn cho Đài Loan và Uzbekistan, trong khi Philippines nếu thua Nhật Bản sẽ phải gặp Australia hoặc Triều Tiên.

Hai đội thua ở vòng này vẫn chưa hết cơ hội, khi được dự play-off liên lục địa, được chia làm hai giai đoạn. Sáu đội từ LĐBĐ châu Á, châu Phi (2), châu Đại Dương và Nam Mỹ (1), sẽ chia làm hai bảng và thi đấu tại một địa điểm tập trung, vào tháng 11 và 12/2026.

Hai đội đứng nhất mỗi bảng tiến đến giai đoạn hai vào tháng 2/2027, cùng hai đội từ LĐBĐ Bắc Trung Mỹ, một từ Nam Mỹ và một từ châu Âu. Sáu đội chia làm ba cặp đấu loại trực tiếp để tranh ba suất cuối cùng dự World Cup nữ 2027.

Hiếu Lương