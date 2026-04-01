Xác định 4 đội tuyển Đông Nam Á dự Asian Cup 2027

Bàn thắng phút 89 giúp Thái Lan hạ Turkmenistan 2-1 rồi theo chân Việt Nam, Singapore và Indonesia dự Asian Cup 2027, trong khi Philippines bị loại.

Tối 31/3, trên sân Rajamangala, Bangkok, chủ nhà Thái Lan bước vào trận "chung kết" vòng loại bảng D gặp Turkmenistan với áp lực phải thắng. Hai đội cùng có 12 điểm trước lượt cuối, nhưng đại diện Đông Nam Á xếp sau do thua 1-3 ở giai đoạn một. Ngay từ đầu trận, HLV Anthony Hudson đã tung đội hình thiên về tấn công với những trụ cột như Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin hay Supachai Chaided.

Thái Lan nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng hơn 60% và sớm tạo khác biệt. Phút 14, từ quả phạt góc của Theerathon, Suphanan Bureerat bật cao đánh đầu mở tỷ số. Sau bàn thắng, đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép, dứt điểm gấp ba lần đối thủ trong hiệp một nhưng không thể gia tăng cách biệt.

Thái Lan mừng chiến thắng trước Turkmenistan trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok tối 31/3/2026. Ảnh: Changsuek

Kịch tính dâng cao sau giờ nghỉ. Thái Lan bất ngờ chơi chùng xuống, để Turkmenistan giành lại thế trận. Phút 60, Teymur Charyyev tung cú sút xa đẹp mắt gỡ hòa 1-1, đẩy chủ nhà vào thế bị loại. Trong khoảng 30 phút cuối, Thái Lan dồn toàn lực tấn công, liên tục bắn phá với 14 pha dứt điểm về phía khung thành Turkmenistan. Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với kết quả bất lợi cho chủ nhà, Manuel Tom Bihr đánh đầu cận thành ở phút 89, ấn định tỷ số 2-1.

Chiến thắng nghẹt thở giúp Thái Lan đạt 15 điểm sau 6 trận, vượt Turkmenistan để giành đỉnh bảng D cùng vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Đây là lần thứ 9 họ góp mặt ở sân chơi số một châu lục.

Ở trận đấu sau đó ít giờ, Philippines đánh rơi cơ hội giành vé khi bị Tajikistan cầm hòa 1-1 ở lượt cuối bảng A. Trước lượt đấu này, hai đội cùng 13 điểm, nhưng Tajikistan nắm lợi thế hiệu số và đối đầu. Kết quả hòa khiến Philippines không thể vượt lên chiếm ngôi đầu, qua đó ngậm ngùi nhìn đối thủ giành suất duy nhất của bảng đến vòng chung kết.

Dù sở hữu hàng công hiệu quả với 15 bàn thắng trong chiến dịch, trong đó Bjorn Martin Kristensen nằm trong nhóm ghi bàn hàng đầu (8 bàn), Philippines vẫn không thể hoàn tất mục tiêu ở thời điểm quyết định.

Cầu thủ Tajikistan mừng bàn gỡ hòa trước Philippines trên sân Hisor Central, thành phố Hisor, Tajikistan tối 31/3/2026. Ảnh: AFC

Tính đến hết ngày 31/3, đã có 23 đội giành quyền tham dự Asian Cup 2027. Bên cạnh chủ nhà Arab Saudi, 17 đội không cần phải đá vòng loại thứ ba là Australia, Iraq, Iran, Uzbekistan, Qatar, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, Trung Quốc, Indonesia, Triều Tiên, Kuwait, Kyrgyzstan và một số đội khác.

Ở vòng loại thứ ba, các đội đứng đầu bảng là Tajikistan, Syria, Singapore, Việt Nam và Thái Lan đã góp mặt. Một suất cuối cùng sẽ được xác định sau trận đấu giữa Lebanon và Yemen, được dời sang tháng 6/2026 vì xung đột Trung Đông. Lebanon chỉ cần hòa, còn Yemen phải thắng.

Ở bảng F, Việt Nam toàn thắng 6 trận, ghi 17 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Những chiến thắng cách biệt trước Malaysia, Lào hay Nepal giúp đoàn quân Kim Sang-sik thể hiện sự vượt trội, qua đó lần thứ tư góp mặt tại Asian Cup, sau các năm 2007, 2019 và 2023.

Indonesia và Singapore cũng để lại dấu ấn riêng. Indonesia giành vé từ vòng loại thứ hai. Còn Singapore gây bất ngờ khi đứng đầu bảng C vòng loại thứ ba, lần đầu trở lại Asian Cup kể từ năm 1984.

Vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ có 24 đội, diễn ra tại Arab Saudi từ 7/1 đến 5/2/2027. Giải đấu tiếp tục giữ thể thức chia bảng quen thuộc, với 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, chọn các đội đứng đầu, nhì cùng bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt vào vòng knock-out. Qatar là đương kim vô địch, còn Nhật Bản giàu thành tích nhất với bốn lần đăng quang.

Xuân Bình