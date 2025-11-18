Xác định 34 đội dự World Cup 2026

Đức và Hà Lan là hai đội tuyển tiếp theo được dự World Cup 2026, nâng tổng số đội giành vé lên 34 đội.

Tối 17/11, Đức thắng 6-0 trước Slovakia còn Hà Lan hạ Litva 4-0, để chắc chắn đứng đầu các bảng A và G. Nhờ đó, châu Âu có 7 đội giành vé đến World Cup. Trước đó, Anh, Pháp, Croatia, Bồ Đào Nha, Na Uy đã có suất đến Bắc-Trung Mỹ mùa hè năm sau.

Tuyển Đức mừng chiến tích đến World Cup 2026, trên sân Red Bull, Leipzig, Đức hôm 17/11. Ảnh: Reuters

5 suất trực tiếp còn lại ở châu Âu sẽ được định đoạt vào 2h45 ngày 19/11 (giờ Hà Nội). Tây Ban Nha, Thụy Sỹ và Bỉ gần như chắc suất, trong khi Đan Mạch làm khách trước Scotland và Áo gặp Bosnia-Herzegovina để tranh hai suất còn lại trong những trận đối đầu trực tiếp.

Châu Á cũng xác định được 8 đội dự World Cup, gồm Australia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Arab Saudi, Qatar, Jordan và Uzbekistan. Iraq và UAE vẫn còn hy vọng, khi quyết đấu ở trận play-off lúc 23h hôm nay 18/11, để giành tấm vé vào vòng liên lục địa.

Châu Phi có 9 đội đã giành vé, là Algeria, Tunisia, Ai Cập, Ghana, Morocco, Cape Verde, Bờ Biển Ngà, Senegal và Nam Phi. Con số này có thể lên đến 10 đội, nếu CH Congo, vượt qua vòng đấu liên lục địa.

Bolivia có thể là đại diện thứ 7 của Nam Mỹ dự World Cup 2026, nếu vượt qua vòng liên lục địa kể trên. 6 đội đến thẳng ở khu vực này là Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay, Colombia và Paraguay.

Ở châu Đại dương, New Zealand vượt qua vòng loại với những chiến thắng dễ dàng để dự World Cup sau 14 năm chờ đợi. Tại CONCACAF, ba suất trực tiếp sẽ được xác định ở lượt cuối. Suriname, Panama, Jamaica, Curacao, Honduras, Haiti và Costa Rica đều còn cơ hội. Trong số này, ba đội sẽ giành vé trực tiếp và hai đội sẽ vào play-off liên lục địa.

Ba nước đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada cùng 31 quốc gia giành vé trực tiếp kể trên tạo thành 34 đội chắc chắn dự World Cup. Trong 14 suất còn trống, 8 suất sẽ được xác định trực tiếp và 6 suất thông qua các vòng play-off.

Play-off châu Âu đã xác định 10 trong số 16 đội tham dự, từ đó chọn ra bốn vé trực tiếp. 10 đội này là Slovakia, Ukraine, Ireland, Ba Lan, Italy, Albania, CH Séc, Romania, Thụy Điển và Bắc Ireland. Các trận đấu sẽ diễn ra ngày 26/3 và 31/3, theo thể thức một lượt trận duy nhất.

Play-off liên lục địa cũng đã xác định được 3 trong 6 đội góp mặt, là Bolivia (Nam Mỹ), CH Congo (châu Phi), New Caledonia (châu Đại Dương). Ba suất còn lại thuộc về Iraq hoặc UAE (châu Á) và hai đội CONCACAF. Vòng play-off liên lục địa diễn ra tại Mexico tháng 3/2026, với 6 đội từ 5 liên đoàn, tranh hai suất dự World Cup.

Vy Anh