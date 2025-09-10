Xác định 16 đội dự vòng chung kết U23 châu Á 2026

Việt Nam và Thái Lan là hai đại diện Đông Nam Á có mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Arab Saudi.

Việt Nam vượt qua vòng loại với tư cách đội nhất bảng C. Đội lần lượt thắng Bangladesh 2-0, Singapore và Yemen cùng tỷ số 1-0.

Trong khi đó, Thái Lan đi tiếp nhờ đứng nhất bảng F. Họ hạ Mông Cổ 6-0, hòa Lebanon 2-2 trước khi thắng kịch tính Malaysia 2-1. Thái Lan có cùng 7 điểm như Lebanon, nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +4).

Nguyễn Thanh Nhàn (số 22) ghi bàn thắng duy nhất giúp Việt Nam hạ Yemen 1-0 tại lượt cuối bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, trên sân Việt Trì, Phú Thọ, ngày 9/9/2025. Ảnh: Thủ Khúc

Chín đội đứng nhất còn lại là Jordan (bảng A), Nhật Bản (B), Australia (D), Kyrgyzstan (E), Iraq (G), Qatar (H), Iran (I), Hàn Quốc (J) và Syria (K). Bốn đội đứng nhì thành tích tốt nhất là Trung Quốc (D), Uzbekistan (E), Lebanon (F) và UAE (I).

Việt Nam là một trong bảy đội toàn thắng ở vòng loại, cùng Jordan, Nhật Bản, Qatar, Iran, Hàn Quốc và Syria. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng giữ thành tích sạch lưới, cùng Hàn Quốc, Campuchia (G) và Australia.

16 đội tuyển vượt qua vòng loại hầu hết là những cái tên quen mặt. Arab Saudi là chủ nhà, cùng Jordan, Nhật Bản, Australia, Iraq, Hàn Quốc và Uzbekistan dự đủ bảy kỳ giải, kể từ năm 2013. Năm đội có sáu lần dự vòng chung kết là Việt Nam, Thái Lan, Qatar, Trung Quốc và UAE. Xếp sau là Iran, Syria (5).

Hai đội sẽ có màn ra mắt giải đấu vào năm sau gọi tên Kyrgyzstan và Lebanon. Kyrgyzstan tạo nên bất ngờ tại bảng E, khi hòa Uzbekistan 2-2 để chiếm ngôi đầu.

Indonesia (áo trắng) thua Hàn Quốc (áo đỏ) 0-1 ở lượt cuối bảng J vòng loại U23 châu Á 2026, trên sân Gelora Delta, Indonesia ngày 9/9/2025. Ảnh: Bola

Bất ngờ khác là việc Indonesia dừng bước dù là chủ nhà bảng J, trong đó có trận hòa Lào 0-0. Đội tuyển xứ vạn đảo cũng trở thành cái tên đầu tiên nằm trong top 4 kỳ trước, nhưng không giành được suất dự vòng chung kết kỳ sau.

Bên cạnh đó, Campuchia không để thủng lưới. Chủ nhà bảng G hạ Pakistan 1-0, và cùng hòa 0-0 trước hai đội mạnh hơn là Oman và Iraq.

Vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 3/9 đến 9/9. 44 đội tuyển chia làm 11 bảng đấu thi đấu vòng tròn một lượt.

271 bàn, tương đương 4,11 bàn mỗi trận, đã được ghi trong 66 trận. Australia ở bảng D là đội ghi nhiều bàn nhất (20), và có chiến thắng đậm nhất là 14-0 trước Quần đảo Bắc Mariana. Họ cũng sở hữu cầu thủ lập công nhiều nhất (5) là Nathanael Blair, cùng Odeh Al-Fakhouri (Jordan) và Kasra Taheri (Iran).

Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 25/1/2026. LĐBĐ châu Á (AFC) chưa công bố lịch bốc thăm chia bảng, cùng các sân đấu tại Arab Saudi.

Tuy nhiên, thể thức vẫn là 16 đội chia bốn bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra bốn đội nhất, bốn đội nhì vào tứ kết. Kỳ giải năm nay không được dùng làm vòng loại Olympic 2028.

Nhật Bản dẫn đầu với hai lần đăng quang năm 2016 và 2024. Xếp sau là Uzbekistan (2018), Arab Saudi (2022), Hàn Quốc (2020) và Iraq (2013).

Ở Đông Nam Á, Việt Nam giữ thành tích tốt nhất là á quân 2018. Thái Lan là vào tứ kết 2020. Trong khi đó, ở kỳ giải tính làm vòng loại Olympic, Indonesia có thành tích tốt nhất khi đứng thứ tư năm 2024.

Hiếu Lương