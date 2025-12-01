Xác định 16 đội dự VCK chung kết U17 châu Á 2026

Đông Nam Á chiếm bốn suất dự vòng chung kết U17 châu Á 2026, ngang bằng kỳ giải 2004, 2018 và 2023.

Indonesia là đội đầu tiên có vé nhờ thành tích vào tứ kết kỳ giải 2025. Việt Nam, Thái Lan và Myanmar có suất nhờ dẫn đầu các bảng vòng loại, vừa kết thúc vào hôm qua 30/11.

Việt Nam nhất bảng C với thành tích toàn thắng, trước Singapore, Malaysia, Hong Kong, Macau và Quần đảo Bắc Mariana. Thầy trò HLV Cristiano Roland ghi 30 bàn và không thủng lưới. Thành tích này chỉ xếp sau Trung Quốc ở bảng A, khi ghi 42 bàn và không thủng lưới.

Cầu thủ Việt Nam mừng chiến thắng 4-0 trước Malaysia ở lượt cuối bảng C vòng loại U17 châu Á 2026, trên sân PVF ở Hưng Yên ngày 30/11/2025. Ảnh: Như Huynh.

Ở bảng F, Thái Lan lách qua khe cửa hẹp khi thắng Kuwait 3-0 ở lượt cuối. Đội có 9 điểm như Kuwait và Turkmenistan, dẫn đến phải dùng hiệu số đối đầu để phân định. Trước khi hạ Kuwait, Thái Lan đã thua Turkmenistan 2-3, nhưng đối thủ lại thua Kuwait 0-1. Ba đội có cùng ba điểm khi đối đầu, nhưng Thái Lan đứng nhất nhờ hiệu số bàn thắng bại +2, còn Turkmenistan là 0 và Kuwait -1.

Trong khi đó, Myanmar vượt qua bảng G có ba đối thủ từ Tây Á được đánh giá cao hơn. Đội lần lượt hạ Afghanistan 3-1, Nepal 4-0, Oman 2-0 rồi hòa Syria 2-2. Đây là lần đầu Myanmar dự vòng chung kết U17 châu Á, kể từ kỳ giải 2006.

Trước năm nay, Đông Nam Á từng ba lần có bốn đội dự vòng chung kết. Kỳ giải 2004 và 2023 có Việt Nam, Thái Lan, Lào và Malaysia, còn năm 2023 có Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Thành tích này đáng lẽ được phá vỡ tại kỳ giải 2026, nếu Lào thắng được Yemen ở lượt cuối bảng B. Tuy nhiên, đội tuyển trẻ xứ triệu voi đã thua 2-4.

Giải U17 châu Á lần đầu được tổ chức vào năm 1985. Thái Lan là đại diện Đông Nam Á nhiều lần dự vòng chung kết nhất, với 14 lần, trong đó có bảy lần liền từ kỳ giải 2012. Xếp sau là Việt Nam (10 lần), Indonesia (8), Malaysia (6), Myanmar (5), Lào (3), Singapore (2) và Timor Leste (1).

Thái Lan (áo trắng) mừng chiến thắng Kuwait 3-0 ở lượt cuối bảng F vòng loại U17 châu Á 2026, trên sân Chonburi, Thái Lan ngày 30/11/2025. Ảnh: ThailandNT.

Vòng chung kết 2026 sẽ diễn ra tại Arab Saudi từ ngày 7/5 đến 24/5/2026 với 16 đội tuyển. Ngoài bốn đội tuyển Đông Nam Á, bảy đội khác có vé trực tiếp là Arab Saudi (chủ nhà), Qatar (chủ nhà U17 World Cup), Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, Tajikistan, UAE và Uzbekistan. Bốn đội đứng nhất vòng loại là Trung Quốc (bảng A), Yemen (B), Ấn Độ (D) và Australia (E).

Nhật Bản là đội nhiều lần dự vòng chung kết nhất với 18 lần. Xếp sau là Hàn Quốc, Trung Quốc (17), Thái Lan (14), Arab Saudi, Triều Tiên (13), Qatar, Uzbekistan (12), Việt Nam, Ấn Độ (10), UAE, Yemen, Australia (9), Indonesia (8), Tajikistan (6) và Myanmar (5).

Nhật Bản cũng dẫn đầu với bốn lần vô địch năm 1994, 2006, 2018 và 2023. Xếp sau là Hàn Quốc, Triều Tiên, Arab Saudi, Uzbekistan, Trung Quốc, Oman (2), Qatar, Iran, Thái Lan và Iraq (1).

Thái Lan có thành tích tốt nhất Đông Nam Á khi vô địch năm 1998. Indonesia và Việt Nam thì từng đứng thứ tư, lần lượt vào năm 1990 và 2000.

Vòng chung kết U17 châu Á và U17 World Cup được tổ chức đều đặn hàng năm, trong giai đoạn 2025-2029. Qatar đứng ra đăng cai cả năm kỳ World Cup.

Hiếu Lương