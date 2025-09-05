Xác định 16 đội đầu tiên dự World Cup 2026

Một phần ba trong 48 suất dự World Cup 2026 đã được xác định, sau loạt trận áp chót vòng loại Nam Mỹ.

Ba suất đầu tiên nghiễm nhiên thuộc về các đội đồng chủ nhà, gồm Canada, Mỹ và Mexico. Châu Á đã xác định sáu suất là Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc và Uzbekistan. Nam Mỹ cũng đã có sáu suất, gồm Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay và Uruguay. Suất còn lại thuộc về New Zealand ở châu Đại Dương.

Trong những đội đã giành vé, có tới hai tân binh, đều thuộc châu Á, là Jordan và Uzbekistan. Hai đội này cũng chưa từng vô địch châu Á.

Messi mừng bàn thắng trong trận Argentina hạ Venezuela trên sân Monumental, thành phố Buenos Aires, Argentina, lượt áp chót vòng loại khu vực Nam Mỹ, World Cup 2026 tối 4/9/2025. Ảnh: Reuters

Vẫn còn 32 suất chưa chủ, khi vòng loại các khu vực vẫn đang diễn ra. Nam Mỹ và châu Đại Dương đã xác định đủ các suất vào thẳng, chỉ còn chờ vé play-off liên lục địa. Venezuela và Bolivia đang cạnh tranh suất này ở Nam Mỹ. Còn tại châu Đại Dương, suất đá play-off đã thuộc về đội tuyển đứng thứ 152 thế giới New Caledonia.

Vòng loại châu Phi sẽ kết thúc tháng 11 năm nay, nhằm xác định 9 suất vào thẳng World Cup, và một suất đá play-off. Nhưng trong tháng này, nhiều đội có thể giành vé sớm do đang tạo cách biệt lớn với các đối thủ trong bảng, như Ai Cập, Nam Phi, Morocco, Algeria, Tunisia, hay Ghana.

Vòng loại Bắc Trung Mỹ thì xác định ba suất vào thẳng, hai suất play-off, bên cạnh ba suất đồng chủ nhà. Các suất này sẽ chưa được xác định cho tới tháng 11.

Vòng loại châu Âu mới chỉ bắt đầu những lượt đầu tiên, nhưng đã có một số đội vượt lên và tạo cách biệt lớn, như Na Uy và Anh. Đức và Italy đều đã nhận một thất bại, và phải cẩn trọng nếu không muốn bị loại. Kỳ này châu Âu có tới 16 suất vào thẳng, không có vé play-off.

Cuối cùng là vòng loại châu Á, không diễn ra trong tháng này. Trong tháng 10, Indonesia, Arab Saudi, Iraq, Qatar, Oman và UAE sẽ đá vòng loại thứ tư, để chọn ra hai suất vào thẳng VCK, và hai suất vào vòng loại thứ năm. Indonesia sẽ gặp Arab Saudi ngày 8/10, sau đó ba ngày sẽ đấu Iraq. Đội thắng vòng loại thứ năm sẽ giành suất play-off.

Vòng play-off diễn ra tháng 3/2026, với sáu đội từ các châu lục, tranh hai suất cuối cùng dự World Cup. VCK sẽ diễn ra từ 11/6 đến 19/7/2026.

Hoàng An tổng hợp