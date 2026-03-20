Xác cá voi hơn 5 tấn dạt vào bờ biển Nghệ An

Xác cá voi đang trong quá trình phân hủy, dài gần 10 m, nặng hơn 5 tấn, dạt vào bờ biển xã Hải Châu, sáng 20/3.

Khoảng 9h, ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản phát hiện xác cá voi bị sóng lớn đánh vào bờ biển xóm Phú Thành, xã Hải Châu, trước đây thuộc huyện Diễn Châu.

Xác cá voi dạt bờ biển Nghệ An Xác cá voi nặng hơn 5 dạt bờ biển xã Hải Châu, sáng 20/3. Video: Hùng Lê

Xác cá voi dài gần 10 m, màu nâu và trắng, một số điểm có sọc đen, đường kính thân khoảng 2-3 m. Nhiều vị trí trên thân đã thối rữa, bốc mùi khó chịu. Xác cá nổi trên mặt nước xấp xỉ 10 cm, xung quanh có các loài nhuyễn thể bám vào.

Cá voi, còn gọi là cá ông, tên khoa học Cetacea, gồm khoảng 90 loài, hầu hết sinh sống ở các đại dương lớn. Cá voi được xếp vào nhóm động vật có vú, nhưng do sống trong môi trường nước nên vẫn được gọi là cá.

Lãnh đạo xã Hải Châu cho biết qua kiểm tra, cán bộ chuyên môn nhận định cá đã chết hơn một tuần trước. Hiện xã thuê máy móc đào hố, chuẩn bị tấm bạt cỡ lớn để kéo cá voi vào bờ chôn cất theo phong tục của cư dân miền biển.

Nhiều người dân địa phương tập trung tại bờ biển xem nhà chức trách kéo cá voi vào bờ chôn cất, trưa 20/3. Ảnh: Hùng Lê

Tại Việt Nam, vùng biển Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng... từng ghi nhận cá voi dạt vào bờ. Ngư dân thường vớt lên chôn cất, thờ cúng.

Đức Hùng