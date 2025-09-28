Xác cá voi dài 10 m dạt vào đảo Lý Sơn trong bão Bualoi

Quảng NgãiXác cá voi nặng khoảng 7 tấn dạt vào đảo Bé khi khu vực ảnh hưởng bởi bão Bualoi, gió giật cấp 8 và sóng cao 3 m.

Trưa 28/9, một số người dân đảo Bé, đặc khu Lý Sơn, chạy xe máy trên bờ kè gần Hòn Đụn đã phát hiện xác cá voi lớn màu trắng nổi trên sóng biển dâng cao.

Xác cá voi dài 10 m bị sóng đánh vào đảo Lý Sơn Xác cá voi trôi vào bờ kè đảo Bé. Video: Đặng Sâm

Sau khoảng nửa giờ, xác cá voi tấp vào kè biển, da bong tróc, biến dạng, thân mắc một số mảnh lưới. Anh Đặng Văn Sâm, người dân đảo, cho biết thường người dân ở đây sẽ làm lễ và chôn cất theo tục lệ thờ cá Ông khi cá dạt vào, nhưng do sóng lớn nên chờ bão tan. Trước đây, một số xác cá voi từng dạt vào đảo trong bão.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng bão Bualoi, Lý Sơn gió cấp 6-8. Ngày và đêm 28/9, vùng ven bờ tỉnh Quảng Ngãi gió cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Địa phương cấm tàu thuyền ra biển từ chiều 27/9 cho đến khi thời tiết ổn định.

Phạm Linh