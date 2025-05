Xabi Alonso - người mang hoài bão trở về Real

Gần 11 năm sau trận đấu cuối cùng trong màu áo Real Madrid, Xabi Alonso đã trở lại CLB Hoàng gia Tây Ban Nha với vai trò HLV trưởng.

Alonso (trái) và Chủ tịch Florentino Perez trong lễ ký hợp đồng ở sân Bernabeu, ngày 26/5/2025.

Trong 5 mùa giải khoác áo "Los Blancos", Alonso chơi 236 trận, giành một Champions League, một La Liga và hai Cup Nhà vua. Nhưng những chiến tích đó chỉ còn là quá khứ. Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha gắn bó đủ lâu để thấu hiểu rằng, áp lực thành công ở Real là bất tận, như một đoạn trong bài hát cổ vũ đương thời về CLB: "Lịch sử đã được viết, nhưng lịch sử vẫn còn ở phía trước...".

Người của Real Madrid

Alonso thời quần đùi áo số gia nhập Real năm 2009, khi "bố già" Florentino Perez trở lại ghế chủ tịch và tái khởi động dự án "Galacticos" (Dải ngân hà - quy tụ những ngôi sao bóng đá lớn bậc nhất đương đại). Cùng kỳ chuyển nhượng năm đó, Perez còn mang về Cristiano Ronaldo, Kaka và Karim Benzema.

Dù không gây quá nhiều ồn ào, thương vụ Alonso vẫn được đánh giá cao. Trước đó, ông là gương mặt nổi bật của Liverpool vô địch Champions League 2005 và là thành viên đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2008. Quyết tâm gia nhập Real – khi ông bày tỏ nguyện vọng ra đi với ban lãnh đạo Liverpool – được cả trong lẫn ngoài CLB trân trọng.

Cùng kỳ chuyển nhượng đó, hai cầu thủ mà Alonso giữ mối quan hệ tốt là Alvaro Arbeloa và Esteban Granero cũng gia nhập Real.

Khi Alonso lên bài đăng chia tay Bayer Leverkusen trên Instagram, Arbeloa đã bình luận "Cả nhà đang chờ anh", kèm biểu tượng hình trái tim màu trắng. Sắp tới, Arbeloa cũng được thăng chức từ đội Juvenil A lên dẫn dắt đội Real Madrid Castilla để thay Raul.

Khi còn là cầu thủ, Alonso được đánh giá cao bởi sự điềm tĩnh trên sân và trong phòng thay đồ. Ông tránh xa ánh đèn sân khấu, luôn thể hiện sự chín chắn và quan tâm đến lĩnh vực văn hóa. Hình ảnh ông ăn mừng khi Real đoạt cú La Decima – chức vô địch C1/Champions League thứ 10 trong lịch sử CLB – đã trở thành biểu tượng. Trong trận chung kết Champions League 2014 với Atletico Madrid, dù bị treo giò và chỉ ngồi trên khán đài ở Lisbon, Alonso – với bộ suit bảnh bao – đã lao xuống sân ăn mừng cùng các đồng đội sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Gareth Bale ở hiệp phụ. Ký ức ấy mãi không nhạt phai trong lòng những người yêu mến "Los Blancos".

Xabi Alonso - người mang hoài bão trở lại Real Một số pha bóng ấn tượng của Alonson khi còn chơi cho Real.

Việc Alonso rời Madrid để đến Bayern Munich của Pep Guardiola ngay trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2014 khép lại từng bị một bộ phận CĐV Real chỉ trích. Một phần vì nó diễn ra quá đột ngột. "Đây là quyết định khó khăn nhất đời tôi," Alonso nói trong buổi họp báo ngày ấy. "Chính tôi đã đề đạt nguyện vọng với CLB".

Tuy nhiên, ông không mất quá nhiều thời gian để trở lại.

Sau khi giải nghệ năm 2017, Alonso bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại lò đào tạo trẻ của Real Madrid năm 2018, dẫn dắt đội U14. Chỉ một mùa sau đó, ông rời đi để huấn luyện đội B của Real Sociedad ở Segunda B (giải hạng ba Tây Ban Nha), vì tại Madrid, ông thấy con đường thăng tiến bị ngăn trở bởi các ứng viên khác. Dù vậy, năm đầu tiên tại học viện Real đóng một vai trò hết sức quan trọng. Ở đó, Alonso gặp Sebastian Parrilla, HLV người Argentina về sau trở thành phó tướng, đồng hành cùng ông cho đến tận giờ đây.

"Xabi mới chỉ bắt đầu sự nghiệp huấn luyện nhưng đã rất xuất sắc và có tiềm năng dẫn dắt đội một Real," một quan chức cấp cao tại học viện La Fabrica nói với The Athletic. "Cậu ấy đọc trận đấu cực giỏi và trong các buổi tập, cậu ấy còn áp dụng những gì học được từ Pep Guardiola và Jose Mourinho. Phải nhấn mạnh, Alonso rất giỏi đọc trận đấu."

Alonso đưa Real Sociedad B thăng hạng lên Segunda Division (giải hạng hai Tây Ban Nha) trong mùa thứ hai, nhưng đến năm 2022 thì đội bóng xuống hạng, dẫn đến việc ông ra đi. Vài tháng sau, sự nghiệp huấn luyện của ông bứt phá khi dẫn dắt Bayer Leverkusen bấy giờ đang chật vật.

Người hiểu Real Madrid

Trong những năm gần đây, Real có xu hướng bổ nhiệm các HLV từng gắn bó với CLB, như Rafa Benitez (2015), Zinedine Zidane (2016, 2019), Julen Lopetegui (2018), Santiago Solari (2018) và Ancelotti (2021). Khi Alonso đạt thành công tại Leverkusen, Real lập tức để mắt đến. Trong suốt mùa giải 2023-2024, cái tên Alonso luôn nổi bật, cả trên mặt báo lẫn trong những cuộc họp bàn của CLB thủ đô Madrid, mỗi khi chủ đề về người sẽ kế nhiệm Ancelotti được bàn đến.

Ban lãnh đạo Madrid, đặc biệt là Giám đốc điều hành Jose Angel Sanchez, luôn đánh giá cao phương pháp làm việc và những thành công của Alonso khi còn là cầu thủ tại các CLB lớn ở Anh, Tây Ban Nha và Đức, dưới sự dẫn dắt của các HLV xuất sắc như Guardiola, Mourinho và Ancelotti. Họ tin rằng nền tảng này sẽ giúp ông thành công.

Việc Alonso hiểu rõ Real, từ quyền lực của chủ tịch, những cái tôi trong phòng thay đồ, cho đến áp lực từ truyền thông và yêu cầu cao từ các CĐV khó tính, cũng là một điểm cộng to tướng.

Alonso và Carlo Ancelotti khi còn cùng làm việc ở Real.

Ngay cả Ancelotti và đội ngũ của ông cũng xem Alonso là người thay thế hoàn hảo. Cả hai từng gắn bó với nhau tại Real năm 2013 và sau đó là tại Bayern Munich. Mối quan hệ này cho phép Alonso có những cuộc tiếp xúc với nhà cầm quân người Italy, và những cuộc trò chuyện gần đây giúp ông càng nắm rõ hơn tình hình tại Valdebebas.

Đầu năm 2024, khi Liverpool và Bayern liên hệ, Alonso chọn ở lại Leverkusen. Quyết định này không ngẫu nhiên, và bấy giờ phía Real cũng được thông báo rõ: tương lai của ông và CLB sẽ gắn kết vào năm 2025 hoặc 2026. Liên lạc giữa ban lãnh đạo Real và những người thân cận với Alonso được tăng cường trong năm 2025. Dù có thể cảm thấy thất vọng, một người như Ancelotti hiểu rõ: đây là quy luật của bóng đá và của ngành công nghiệp này.

Mạng lưới kết nối với Real

Dù Real đã liên hệ với Alonso thông qua công ty đại diện Best of You, người đối thoại chính vẫn là Inaki Ibanez, thuộc công ty đại diện thường trực của Alonso, mang tên IDUB.

IDUB nổi tiếng với bảng hồ sơ gồm các khách hàng là những HLV có tiếng, bao gồm Mikel Arteta (Arsenal), Andoni Iraola (Bournemouth) và Ernesto Valverde (Athletic Bilbao), cũng như các cầu thủ như Martin Zubimendi. Dù không có nhiều giao dịch trong thời gian gần đây, mối quan hệ giữa IDUB và Real Madrid vẫn rất tốt.

Trong khi đó, Best of You hợp tác với Alonso trong các vấn đề về thương mại và đại diện cho Arbeloa và Casemiro, cùng nhiều người khác. Giám đốc điều hành của hãng này, Oscar Ribot, từng tham gia vào thương vụ đưa Kylian Mbappe đến Real dưới dạng chuyển nhượng tự do vào hè năm ngoái.

Các cuộc trò chuyện giữa Alonso và một số đồng nghiệp thân thiết từ thời ở Valdebebas cũng trở nên thường xuyên hơn trong năm 2025. Alonso là bạn thân của Arbeloa và có mối quan hệ tốt với HLV thủ môn đội một Luis Llopis, người từng làm việc tại Real Sociedad khi Alonso dẫn dắt đội B của họ. Llopis sẽ tiếp tục giữ vai trò tại Real dưới thời Alonso.

Trợ lý của Alonso, Parilla, cũng giữ liên lạc với những người mà ông từng đồng hành tại Valdebebas trong quá khứ. Điều này được khẳng định khi Leverkusen đến Valdebebas tập huấn đầu năm nay, và Alonso thậm chí đã có một cuộc gặp không chính thức với Sanchez.

Alonso đã theo dõi sát sao sự phát triển của các cầu thủ trẻ mà ông từng làm việc tại học viện của Real và bày tỏ mong muốn đưa các sản phẩm của La Fabrica đến Leverkusen, dù cuối cùng không có thương vụ nào được hoàn tất.

Vinh quy bái tổ

Alonso rời nước Đức với danh tiếng ngày càng được củng cố. Các CLB và người hâm mộ Đức thường dành cảm tình cho các HLV nước ngoài biết nói tiếng Đức, và họ cũng đánh giá cao vai trò của Alonso trong việc phá vỡ sự thống trị của Bayern, tạo ra một tập thể Leverkusen mà nhiều người thích thú. Leverkusen thường không nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ trung lập, nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã gần như làm được điều đó – nhờ thứ bóng đá ông mang đến, cùng sự lôi cuốn và giá trị của anh đối với giải đấu nói chung.

Việc Alonso ra đi đã được dự đoán từ lâu. Mối quan hệ thân thiết với Giám đốc thể thao Simon Rolfes và Giám đốc điều hành Fernando Carro của Leverkusen đã giúp quá trình này diễn ra suôn sẻ. Sự hài hòa trong mối quan hệ đó là yếu tố then chốt khiến Alonso quyết định ở lại vào năm 2024. Một năm sau, điều này giúp ông dễ dàng thẳng thắn đề đạt nguyện vọng rời đi.

Alonso khoe đĩa bạc vô địch Bundesliga giành được cùng Bayer Leverkusen. Ảnh: AFP

Cuối tháng 3 vừa qua, Carro từng cho biết: "Chúng tôi đã ngồi lại để thảo luận và dành thời gian để quyết định liệu Alonso sẽ ở lại với chúng tôi đến năm sau hay không. Chúng tôi thỏa thuận như những người quân tử. Nếu một đội bóng mà anh ấy từng chơi ngỏ lời, chúng tôi sẽ ngồi lại, thảo luận và không đặt ra trở ngại nào."

Ngày 9/5, Alonso tuyên bố sẽ chia tay Leverkusen sau mùa giải. Trước đó, ông đã thông báo trong phòng thay đồ, nhận được tràng pháo tay tự phát từ các cầu thủ. Những người có mặt mô tả bầu không khí bấy giờ giống như khi Alonso tuyên bố ở lại một năm trước. Điều này cho thấy sự kính trọng mà ông nhận được và các cầu thủ tin rằng Alonso xứng đáng với cơ hội trước mắt.

Alonso đã chia sẻ về việc gia đình mình yêu thích quãng thời gian ở Leverkusen đến mức nào và nói rằng ông sẽ sớm trở lại, dù là với tư cách đối thủ hay người hâm mộ.

Năm ngoái, Alonso được vinh danh là công dân danh dự, và tạm thời, một con phố gần sân BayArena đã được đặt theo tên ông – "Xabi-Alonso-Allee". Trong trận đấu sân nhà cuối cùng của mùa giải với Borussia Dortmund, Carro và Rolfes đã trao tặng Alonso biển tên con phố đó.

Alonso giờ đây phải bắt đầu lại, nhưng không phải từ con số không. Ông đã chuẩn bị cho thử thách này từ lâu. Nhiệm vụ tại Real không hề dễ dàng, khi ông sẽ tiếp quản một đội bóng không giành được danh hiệu lớn nào trong ba giải đấu ở mùa giải vừa kết thúc.

Hơn nữa, ông sẽ không có nhiều thời gian chuẩn bị cho FIFA Club World Cup bởi lịch thi đấu FIFA Days vào tháng 6. Alonso sẽ đến Mỹ mà không có Ferland Mendy, Eduardo Camavinga và Endrick do chấn thương, trong khi tình trạng của Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rudiger và David Alaba vẫn còn bỏ ngỏ.

Tuy nhiên, Real tự tin rằng Alonso sẽ có ba bản hợp đồng mới trước thềm giải đấu, dù vẫn còn một số thủ tục cần hoàn thành. Một trong số đó là Dean Huijsen, được ký từ Bournemouth với mức phí giải phóng hợp đồng (67 triệu USD) nhờ niềm tin của Alonso vào tiềm năng của cầu thủ trẻ này.

Real cũng đang đàm phán với Liverpool để chiêu mộ hậu vệ phải người Anh Trent Alexander-Arnold, người sẽ trở thành cầu thủ tự do vào hè này, để có thể thi đấu ngay từ tháng 6. Họ cũng đang thương thảo với Benfica để chiêu mộ Alvaro Carreras, lựa chọn hàng đầu để củng cố cho vị trí hậu vệ trái. Thương vụ này được kỳ vọng sẽ tiến triển nhanh trong vài ngày tới.

Dự kiến sẽ có thêm nhiều thay đổi trong đội hình, nhưng Alonso cuối cùng đã sẵn sàng và có thể bắt đầu công việc.

Hoàng Thông (theo The Athletic)