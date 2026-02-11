Xã ven Hà Nội dự thu hơn 145 tỷ đồng từ đấu giá đất

Xã Kiều Phú - cách trung tâm Hà Nội hơn 30 km về phía Tây - dự kiến thu hơn 145 tỷ đồng từ đấu giá 33 lô đất.

Hôm 10/2, UBND xã Kiều Phú phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia đã tổ chức phiên đấu giá 33 thửa đất tại thông Cấn Thượng, Cấn Hạ.

Thửa đất có diện tích nhỏ nhất là 98 m2 và lớn nhất là 145,4m2. 33 thửa đất đều có giá khởi điểm khoảng 8 triệu đồng mỗi m2. Ban tổ chức ghi nhận 243 hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Kết thúc buổi đấu giá, 33 thửa đất trên đều được bán thành công. Trong đó, giá trúng thấp nhất là 28 triệu đồng mỗi m2, giá trúng cao nhất hơn 50 triệu đồng mỗi m2, tức cao gấp 6,2 lần mức khởi điểm.

UBND xã Kiều Phú dự thu hơn 145 tỷ đồng từ phiên đấu giá trên, nếu người mua hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Con số này tương ứng mỗi thửa đất có giá bình quân xấp xỉ 4,4 tỷ đồng.

Khách hàng tham gia trả giá ở phiên đấu giá hôm 10/2 tại xã Kiều Phú. Ảnh: Truyền hình Kiều Phú

Kiều Phú là xã nằm phía tây, cách trung tâm Hà Nội hơn 30 km. Xã này được hình thành dựa trên cơ sở sáp nhập 5 xã của huyện Quốc Oai trước đây gồm Cấn Hữu, Liệp Nghĩa, Tuyết Nghĩa, Ngọc Liệp, Ngọc Mỹ và một phần xã Quang Trung, huyện Thạch Thất cũ. Sau sáp nhập, xã Kiều Phú mới có diện tích Xã Kiều Phú có diện tích gần 34,5 km2, dân số hơn 60.880 người.

Sau một thời gian trầm lắng, hoạt động đấu giá đất tại các xã ven Hà Nội rục rịch sôi động trở lại gần đây. Hôm 8/2, 44 thửa đất tại xã Tây Phương cũng được đấu giá thành công. Giá trúng cao nhất được ghi nhận là 164,4 triệu đồng một m2, gấp 14 lần khởi điểm. Lô trúng đấu giá thấp nhất là 63,8 triệu đồng một m2, gấp 5,4 lần khởi điểm.

Sau đó một ngày, phiên đấu giá 25 thửa đất tại khu xứ đồng Lòng Khúc, xã Sơn Đồng (huyện Hoài Đức cũ) cũng có lô trúng cao nhất khoảng 102 triệu một m2. Một số thửa đất khác được trả giá trên 90 triệu mỗi m2. So với những phiên đấu giá tại khu vực này hồi cuối 2024, giá trúng đã có xu hướng giảm.

Vừa qua, cơ quan quản lý đã siết chặt các quy định liên quan đấu giá đất tại Nghị quyết 66.11/2026. Theo đó, khoản cọc đấu giá đất được nâng lên tối đa 50% mức khởi điểm, trong khi trước đây chỉ 20%. Các hành vi trúng đấu giá không nộp tiền sẽ bị cấm tham gia 2-5 năm và không nộp đầy đủ tiền trúng bị cấm từ 6 tháng đến 3 năm.

Anh Tú