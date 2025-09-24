Xả trộm 50 m3 chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch

Hà NộiSau khi hút 50 m3 chất thải từ bể phốt của một tòa nhà, Nguyễn Khắc Đạo chỉ đạo lái xe đi ra sông Tô Lịch, xả toàn bộ chất thải xuống hố ga thoát thẳng ra sông.

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa bắt giữ vợ chồng Nguyễn Khắc Đạo, 43 tuổi và Chu Thị Vang, 42 tuổi cùng lái xe Nguyễn Duy Cường, 30 tuổi, để làm rõ hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Theo công an, từ năm 2018, vợ chồng Đạo lập Công ty TNHH vệ sinh môi trường thoát nước đô thị Hà Nội song không có giấy phép hoạt động xử lý chất thải và cũng không ký kết với đơn vị xử lý hợp pháp nào. Sau khi hút bể phốt, Đạo chỉ đạo lái xe chở chất thải đến các địa điểm không đúng quy định để đổ.

Xe bồn chở phân bể phốt đổ xuống hố ga, xả trực tiếp ra sông Tô Lịch. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 3h sáng 5/9, nhân viên công ty của Đạo hút chất thải lỏng từ bể phốt của một tòa nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh. Sau đó. Đạo chỉ đạo Cường lái xe bồn ra đường Láng mở nắp hố ga, cắm vòi và xả trực tiếp toàn bộ chất thải, tổng cộng 50 m3.

Công an xác định hành vi này khiến chất thải chưa qua xử lý tràn trực tiếp ra sông Tô Lịch, gây ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối nồng nặc trong một khu vực lớn. Sự việc còn gây hư hại hạ tầng dự án khi làm vỡ đường ống thoát nước trong hố ga.

"Hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân mà còn đi ngược lại chủ trương của thành phố trong việc làm sạch sông Tô Lịch", công an đánh giá.

Cường, Đạo, Vang (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Sông Tô Lịch dài 13,4 km, điểm đầu từ mương Nghĩa Đô (Hoàng Quốc Việt), điểm cuối thoát ra sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt, hoặc ra sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở công suất 90 m3/s. Vốn là chi lưu của sông Hồng, nhiều năm qua Tô Lịch bị ô nhiễm nặng do gián đoạn nguồn bổ cập, chủ yếu nhận nước thải, nước mưa và một phần từ Hồ Tây.

Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã triển khai các giải pháp cải thiện môi trường cho sông. Thành phố cũng dự kiến xây dựng công viên dọc sông Tô Lịch với nhiều hạng mục như quảng trường, sân chơi, đường dạo, cây xanh.

Phạm Dự