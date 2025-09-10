Xạ thủ Quang Huy lỡ chung kết World Cup bắn súng

Nhà vô địch ASIAD 19 Phạm Quang Huy đứng thứ 23 vòng loại, không thể dự chung kết 10m súng ngắn hơi nam tại World Cup bắn súng 2025 chặng Trung Quốc.

Vòng loại có 50 VĐV tham dự vào sáng nay. Sau 60 phát bắn ở sáu lượt, Phạm Quang Huy đứng thứ 23 với 578 điểm, trong đó có 19 lần trúng hồng tâm. Thành tích của anh tốt hơn tại World Cup chặng Đức hồi tháng 6, với 576 điểm để đứng thứ 37 trong 130 VĐV.

Ngoài Quang Huy, ở nội dung này Việt Nam có Lại Công Minh đứng thứ 21 với 579 điểm.

Xạ thủ Phạm Quang Huy thi đấu tại ASIAD 19 ở Trung Quốc năm 2023. Ảnh: ISSF

Xạ thủ Trung Quốc Hu Kai dẫn đầu với 589 điểm. Anh bắn lượt ba hoàn hảo đạt 100 điểm, còn lượt một và sáu đạt 99 điểm. Trong khi đó, xạ thủ đứng thứ tám là Vahid Golkhandan của Iran bắn được 582 điểm, bằng ba đối thủ xếp sau, nhưng có nhiều lần trúng hồng tâm hơn (25).

Top 8 sẽ tranh tài ở chung kết diễn ra lúc 12h30 hôm nay, tức 11h30 giờ Hà Nội. Ở hai lượt đầu, mỗi người bắn năm viên mỗi lượt tính tổng điểm. Từ lượt ba, mỗi lượt bắn hai viên cộng vào tổng điểm, rồi loại dần cho đến lượt chín để xác định người chiến thắng.

Thành tích của 25 xạ thủ dẫn đầu vòng loại 10m súng ngắn hơi nam tại World Cup 2025 chặng Trung Quốc, diễn ra vào sáng 10/9/2025. Ảnh: ISSF

10m súng ngắn hơi cá nhân là nội dung thứ hai Phạm Quang Huy thi đấu tại World Cup lần này. Hôm qua, anh cùng Trịnh Thu Vinh thi đấu 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ.

Các cặp đôi được bắn ba lượt. Mỗi người bắn 10 viên một lượt rồi tính tổng điểm. Vinh và Huy đạt 578 điểm, cao hơn một điểm so với thành tích giành HC vàng Cup châu Á hồi tháng 2. Tuy nhiên, thành tích này chỉ đứng thứ năm, kém cặp đôi Hungary Major Veronika và Nagy Karoly hai điểm, qua đó lỡ trận tranh HC đồng.

HC vàng nội dung này thuộc về gặp Hu Kai và Yao Qianxun của Trung Quốc. HC bạc thuộc về Veronika và Jindrich của Cộng hòa Czech, còn Hungary giành HC đồng.

Quang Huy còn tham dự một nội dung khác là 25m súng ngắn bắn nhanh cá nhân diễn ra vào ngày 12 và 13/9. Trong khi đó, Thu Vinh thi đấu 25m súng ngắn bắn nhanh vào ngày 11/9. Hai ngày sau, cô tiếp tục thi đấu 10m súng ngắn hơi.

Ngoài Vinh và Huy, Việt Nam còn có Lê Thị Mộng Tuyền dự các nội dung súng trường nữ. Bốn xạ thủ khác là Hà Minh Thành, Nguyễn Tâm Quang, Trần Công Hiếu, Lại Công Minh.

Trong năm 2025, Liên đoàn bắn súng thế giới (ISSF) tổ chức năm chặng World Cup ở Argentina, Peru (tháng 4), Cyprus (5), Đức (6), Italy (7) và Trung Quốc (9). Trong đó, Argentina, Peru, Đức và Trung Quốc tổ chức các nội dung súng ngắn và súng trường. Hai địa điểm còn lại tổ chức súng bắn đạn ghém (shotgun). Đến tháng 12, vòng chung kết World Cup sẽ tổ chức tại Qatar có đủ ba loại súng.

World Cup bắn súng 2025 chặng Trung Quốc tổ chức tại thành phố Ningbo, từ ngày 7/9 đến 15/9. Giải quy tụ 320 xạ thủ từ hơn 40 đội.

Hiếu Lương