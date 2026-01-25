Xa Thi Mạn nói lý do không sinh con

Minh tinh Hong Kong Xa Thi Mạn, 51 tuổi, cho biết không sinh con vì khó có thể cân bằng giữa sự nghiệp và việc chăm sóc gia đình.

Theo Epoch Times ngày 25/1, diễn viên nói quan điểm về tình yêu, cuộc sống trong podcast với bạn thân Lương Tịnh Kỳ. Khi được hỏi liệu có cân nhắc việc có em bé nếu gặp được người bạn đời lý tưởng ngay bây giờ, Xa Thi Mạn tỏ vẻ ngạc nhiên, đáp rằng khả năng này rất thấp. Cô gặp một số hạn chế về sức khỏe nên không thể sinh nở và nuôi dạy con cái ở tuổi trung niên.

Ngoài ra, cô cho rằng việc cùng lúc lo cho sự nghiệp và gia đình là vô cùng khó khăn, đòi hỏi phải phân bổ thời gian hợp lý cho chồng và con cái, đồng thời vẫn cần có không gian riêng cho bản thân. "Tôi cảm thấy một người phụ nữ vừa thành đạt trong sự nghiệp lại vừa chăm lo gia đình là điều đáng nể, và tôi nghĩ mình khó có thể làm được điều đó", Xa Thi Mạn nói.

Diễn viên Xa Thi Mạn. Ảnh: Mingpao

Cô thừa nhận vẫn khao khát hơi ấm tình thân, luôn ngưỡng mộ mỗi khi Lương Tịnh Kỳ về nhà, được các con chạy ra ôm. Tuy nhiên, cô cũng không thể vượt qua việc phải dậy từ sáng sớm để đưa con đi học. Diễn viên nói nếu quay ngược thời gian trở lại 20 năm trước, có thể cô sẽ kết hôn, sinh con nhưng giờ đây suy nghĩ của cô đã thay đổi. Chứng kiến nhiều bạn bè hy sinh vì gia đình, cô cảm thấy việc chăm sóc tổ ấm "mệt mỏi hơn nhiều so với đóng phim".

Những năm gần đây, Xa Thi Mạn chịu nhiều mất mát khi người thân lâm bệnh, còn người cha nuôi trong giới nghệ sĩ - diễn viên Hứa Thiệu Hùng - cũng qua đời. Chuỗi biến cố ấy khiến cô thấm thía sự mong manh và vô thường của kiếp người. Vì không muốn số tiền mình vất vả kiếm được trở nên vô nghĩa, cô đã lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho mẹ và hai anh trai. Minh tinh có khối tài sản khoảng 180 triệu HKD (23 triệu USD).

Cha của diễn viên đã qua đời vì tai nạn giao thông, khi cô mới năm tuổi. Sau khi chồng mất, mẹ cô một mình nuôi dạy ba con. Xa Thi Mạn chín chắn, tự lập từ nhỏ. Khi sang Thụy Sĩ du học ngành quản lý khách sạn, cô đi làm thêm để tự trang trải cuộc sống. Năm 1997, cô thi Miss Hong Kong và giành Á hậu.

Một cảnh của Xa thi mạn trong Diên Hy công lược Một cảnh của Xa Thi Mạn trong "Diên Hy công lược". Video: Bilibili

Cô là hoa đán nổi bật đài TVB thập niên 2000, với các phim Đường về hạnh phúc, Cung tâm kế, Công chúa giá đáo, Sứ đồ hành giả, Thâm cung nội chiến, Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Khi mới rời TVB vào năm 2016, không ít người cho rằng cô sẽ mất "bệ đỡ", không thể tiến xa hơn trong sự nghiệp vì đã qua tuổi xuân sắc. Tuy nhiên, người đẹp chứng tỏ năng lực, vẫn có được chỗ đứng ở làng giải trí.

Trang On nhận xét cô giỏi kiếm tiền, sự nghiệp phát triển tốt. Từ năm 2016, cô lập công ty để tự đàm phán công việc, tập trung ở thị trường Trung Quốc. Năm 2018, nhờ Diên Hy công lược, cô đắt show quảng cáo, sự kiện. Những năm sau đó, Thi Mạn duy trì độ nổi tiếng và sức hút, mỗi năm đều có phim gây tiếng vang. Năm 2023, cô được khán giả đánh giá tích cực với vai chính trong Nữ hoàng tin tức. Tác phẩm đánh dấu Xa Thi Mạn trở lại đóng phim cho TVB sau bảy năm rời nhà đài. Năm nay, người đẹp ra mắt Nữ hoàng tin tức phần hai.

Thanh Thanh (theo Epoch Times)