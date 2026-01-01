Xa Thi Mạn biến hóa đa phong cách

Trên Weibo cá nhân ngày 1/1, Xa Thi Mạn đăng loạt ảnh chào 2026. Cô khoác vai cardigan màu sắc đồng điệu "cây" Sandro, phối túi hộp chữ nhật. "Năm mới, năng lượng mới. Quyền lực màu hồng khơi gợi những khởi đầu táo bạo", người đẹp viết. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả khen minh tinh trẻ trung so với tuổi ngoài 50.
Dự sự kiện tại Thượng Hải, Trung Quốc giữa tháng 12/2025, minh tinh lăng xê phong cách gợi cảm với đầm ren thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2025 của thương hiệu Chloe, kết hợp trang sức Bvlgari và sandals Jimmy Choo. Thi Mạn chưa lập gia đình và sinh con, tận hưởng cuộc sống qua những chuyến du lịch, hội ngộ bạn bè.
Diễn viên đăng ảnh dạo phố với trang phục, phụ kiện Burberry, hôm 5/12/2025. Trang On nhận xét Thi Mạn giỏi kiếm tiền, có công ty riêng, đắt show quảng cáo, sự kiện và mỗi năm đều có phim gây tiếng vang. Minh tinh dành phần lớn thu nhập để mua bất động sản. Theo St Headline, cô có ít nhất 5 ngôi nhà, tổng trị giá 180 triệu HKD (23 triệu USD).
Trên L’officiel Hong Kong ấn bản tháng 12, Thi Mạn tạo dáng với đầm Thu Đông hở vai, phối boots cổ thấp. Để giữ duy trì sắc vóc, cô thường để tóc ngắn, dinh dưỡng khoa học, uống tối thiểu tám ly nước (khoảng hai lít) mỗi ngày và chạy bộ ngoài trời 2-3 lần, tập tạ 3-5 lần mỗi tuần. Ảnh: L’officiel Hong Kong
Minh tinh hướng đến phong cách thanh lịch với "cây" Fendi gam socola, mix-match boots, thắt lưng và túi xách cùng thương hiệu. Bộ ảnh được chụp hồi tháng 11/2025.
Cô khoe khéo eo và hông trong mẫu đầm trơn xếp nếp cầu kỳ, tạo điểm nhấn diện mạo với khuyên tai, vòng cổ Bvlgari. Diễn viên đắt show quảng cáo, làm đại sứ thương hiệu nhờ đời tư không scandal.
Thi Mạn được khán giả khen trẻ hóa hình ảnh với kiểu mặc nữ sinh gồm: váy xếp ly, sơ mi thắt nơ, áo dệt kim, giày lông. Toàn bộ trang phục, phụ kiện của nhà mốt Pháp Sandro.
Ở sự kiện tháng 9 năm ngoái, cô ghi điểm với đầm dài quét đất của Chloe, đeo bộ trang sức Pomellato. Người đẹp viết trên trang cá nhân: "Hồng cánh sen. Không đơn thuần là màu sắc mà là một tuyên ngôn. Sức mạnh ở tư thế và chất thơ trong chất liệu. Tôi không chỉ mặc chiếc váy. Tôi làm chủ nó".
Ở sự kiện trước đó vài ngày, người đẹp chọn đầm maxi họa tiết hoa từ Alice + Olivia, phối giày đế đỏ màu sắc rực rỡ. Fan nói trông Xa Thi Mạn như "nụ hoa xuân đang nở rộ".
Dự show thời trang ở Milan, Italy cũng tháng 3/2025, minh tinh Sohu khen mặc đẹp với trang phục, phụ kiện từ nhà mốt Giorgio Armani. Một số fan nói Thi Mạn như ở tuổi 35.
Ở đời thường và những lần ra sân bay, Xa Thi Mạn chọn phong cách trẻ trung, nhấn vào các thiết kế hở eo, vai.
Người đẹp đoạt Á hậu tại Miss Hong Kong 1997, là hoa đán nổi bật đài TVB thập niên 2000. Các phim ăn khách của Xa Thi Mạn gồm Đường về hạnh phúc, Cung tâm kế, Công chúa giá đáo, Sứ đồ hành giả, Thâm cung nội chiến, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Diên Hy công lược, Nữ hoàng tin tức.
Ở đời thường và những lần ra sân bay, Xa Thi Mạn chọn phong cách trẻ trung, nhấn vào các thiết kế hở eo, vai.
Một cảnh của Xa Thi Mạn trong Diên Hy công lược.
Như Anh
Ảnh: Weibo Xa Thi Mạn