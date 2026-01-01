Xa Thi Mạn biến hóa đa phong cách

Ở sự kiện tháng 9 năm ngoái, cô ghi điểm với đầm dài quét đất của Chloe, đeo bộ trang sức Pomellato. Người đẹp viết trên trang cá nhân: "Hồng cánh sen. Không đơn thuần là màu sắc mà là một tuyên ngôn. Sức mạnh ở tư thế và chất thơ trong chất liệu. Tôi không chỉ mặc chiếc váy. Tôi làm chủ nó".