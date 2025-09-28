Xả súng vào quán bar ở Mỹ, ba người thiệt mạng

Ba người chết và ít nhất 8 người bị thương sau khi nghi phạm lái thuyền áp sát quán bar ở Bắc Carolina và xả đạn vào bên trong.

Vụ xả súng xảy ra tối 27/9 khi một chiếc thuyền áp sát quán bar tại thành phố Southport ở bang Bắc Carolina của Mỹ. Người duy nhất có mặt trên thuyền xả súng vào quán bar, khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 8 người bị thương, rồi bỏ trốn về phía con kênh gần đó.

Khoảng nửa giờ sau, Tuần duyên Mỹ phát hiện người có đặc điểm giống nghi phạm chất đồ lên thuyền tại bến tàu ở Oak Island và bắt người này. Nghi phạm đang bị thẩm vấn.

Giới chức chưa xác định được động cơ dẫn tới vụ xả súng, song cho biết "không còn mối đe dọa nào với cộng đồng".

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng ở Southport, Bắc Carolina, Mỹ hôm 27/9. Ảnh: WECT-TV

Thành phố Southort có khoảng 4.300 cư dân, cách đô thị Wilmington gần 50 km về phía nam.

Ngày càng nhiều quán bar, nhà hàng, trung tâm mua sắm và trường học ở Mỹ trở thành nơi xảy ra bạo lực súng đạn, dù đó từng được coi là những địa điểm tương đối an toàn.

Theo dữ liệu từ Gun Violence Archive, tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi bạo lực súng đạn, đã có ít nhất 320 vụ xả súng ở Mỹ trong năm nay. Theo định nghĩa của tổ chức này, một vụ nổ súng được gọi là xả súng khi có tối thiểu 4 người thương vong, không tính kẻ tấn công.

Phạm Giang (Theo CNN)