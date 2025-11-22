Xả súng trong lễ thắp sáng cây thông Noel ở Mỹ

Vụ xả súng xảy ra tại lễ thắp sáng cây thông Noel ở Bắc Carolina, khiến 4 người bị thương, gây hỗn loạn tại sự kiện đông người tham dự.

Giới chức bang Bắc Carolina cho biết vụ nổ súng xảy ra ở Concord, cách Charlotte khoảng 30 km về phía đông bắc, trong lễ thắp sáng cây thông Noel tối 21/11.

Sở Cảnh sát Concord xác định ba nghi phạm trong vụ nổ súng, trong đó có Nasir Ahmad Bostic, 18 tuổi, Keyvyonn Rayshaund Bostic, 17 tuổi, cùng một đồng phạm tuổi vị thành niên không được nêu danh tính.

Nasir và nghi phạm vị thành niên bị thương trong vụ xả súng và đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Keyvyonn không bị thương và đã bị bắt ngay sau sự việc.

Cảnh sát đã khởi tố các nghi phạm với cáo buộc tấn công bằng vũ khí sát thương để giết người và kích động bạo loạn. Hai nạn nhân bị thương đều 17 tuổi, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ nổ súng.

Nổ súng ở Bắc Carolina, 4 người bị thương Mọi người hoảng loạn tháo chạy khi xảy ra nổ súng ở Bắc Carolina ngày 21/11. Video: X/@GrahamAllen

Giới chức địa phương cho biết cảnh sát Concord đang tìm hiểu những đoạn video ghi lại sự việc và trò chuyện với các nhân chứng. Cảnh sát cũng đề nghị bất cứ người nào có video, hình ảnh về sự việc hãy chia sẻ cho lực lượng này.

Vụ nổ súng xảy ra khi rất đông người tập trung dự lễ thắp sáng cây thông Noel thường niên lần thứ 28 của thành phố, gây ra cảnh tượng hỗn loạn. Hiện chưa rõ lễ diễu hành Giáng sinh của Concord có diễn ra như kế hoạch sau vụ nổ súng hay không.

"Chúng tôi cầu nguyện cho sự an toàn của các sĩ quan hành pháp dũng cảm, những người ứng cứu đầu tiên cũng như cầu nguyện cho mọi người có mặt tại hiện trường", hạ nghị sĩ Mark Harris của Bắc Carolina đăng trên mạng xã hội X.

Xe cảnh sát tại hiện trường vụ nổ súng ở Bắc Carolina ngày 21/11. Ảnh: WJZY

Ngọc Ánh (Theo AP, WYFF4)