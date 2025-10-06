Xả súng trên đường phố Sydney, 20 người bị thương

Một người bị bắt sau khi bắn bừa bãi vào ôtô và cảnh sát ở khu phố đông đúc tại Sydney, Australia, khiến 20 người bị thương.

Sự việc xảy ra tối 5/10 ở tuyến đường tại khu vực Inner West thuộc thành phố Sydney của Australia, khi một tay súng xả đạn bừa bãi vào lực lượng hành pháp và các phương tiện đi ngang qua. Giới chức cho biết tay súng đã bắn "50-100 phát đạn".

Joe Azar, nhân viên văn phòng, cho biết đã nghe thấy âm thanh mà anh tưởng là tiếng pháo hoa hoặc cục đá ném vào cửa sổ. "Kính chắn gió của người nào đó bị nổ tung, kính tại trạm xe buýt cũng vỡ vụn. Mọi thứ xảy ra rất nhanh nên tôi không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra", Azar nhớ lại.

Một nhân chứng khác nghe thấy tiếng súng trong lúc đang xem bóng bầu dục. "Âm thanh rất lớn, 'đoàng, đoàng, đoàng', rồi lựu đạn gây choáng, tia lửa, khói và đủ thứ khác. Giống như trên phim vậy", người này cho hay.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng ở Sydney, Australia hôm 5/10. Ảnh: ABC

Cảnh sát huy động lực lượng lớn tới hiện trường, phong tỏa con phố rồi tiến vào căn hộ phía trên một cửa hàng, bắt người đàn ông 60 tuổi và thu giữ hai khẩu súng trường. Nghi phạm được đưa tới bệnh viện để điều trị vết thương.

Một người đàn ông đã tự đến bệnh viện do trúng đạn và hiện trong tình trạng "nghiêm trọng", theo cảnh sát Sydney. 19 người khác bị thương vì mảnh văng hoặc kính vỡ, trong đó một số trường hợp đã được đưa tới cơ sở y tế.

Mal Lanyon, ủy viên cảnh sát bang New South Wales, gọi đây là vụ nổ súng "nghiêm trọng và kinh hãi". Ông cho biết chưa rõ động cơ gây án của nghi phạm, nhưng không có dấu hiệu cho thấy sự việc liên quan đến khủng bố hay giao tranh băng đảng.

Kính ở trạm xe buýt vỡ vụn sau vụ xả súng ở Sydney hôm 5/10. Ảnh: SMH

Xả súng hiếm khi xảy ra ở Australia. Nước này đã ban hành lệnh cấm vũ khí tự động và bán tự động kể từ năm 1996, thời điểm xảy ra vụ tay súng sát hại 35 người tại thị trấn Port Arthur ở bang Tasmania.

6 người, trong đó có hai cảnh sát, bị sát hại trong vụ xả súng gần thị trấn Wieambilla tại bang Queensland năm 2022. Hồi tháng 8, một người nổ súng giết hai cảnh sát và trốn vào rừng, hiện vẫn chưa bị bắt.

Phạm Giang (Theo AFP)