Xả súng tại tiệc sinh nhật ở California, 4 người chết

MỹVụ xả súng xảy ra tại bữa tiệc sinh nhật gia đình ở California khiến 4 người chết, 10 người bị thương, cảnh sát chưa xác định được nghi phạm.

Phát ngôn viên văn phòng cảnh sát trưởng hạt San Joaquin, Heather Brent, ngày 29/11 cho biết vụ xả súng xảy ra lúc gần 18h tại một phòng tiệc ở thành phố Stockton, nơi đang tổ chức tiệc sinh nhật cho một em bé.

Cảnh sát cho biết 14 nạn nhân, gồm cả trẻ em, trúng đạn, trong đó 4 người đã thiệt mạng.

Cảnh sát gần hiện trường vụ xả súng ở thành phố Stockton, bang California ngày 29/11. Ảnh: AP

Cảnh sát cho biết thông tin về vụ xả súng vẫn còn hạn chế, nhưng giới chức xác định vụ nổ súng có thể là hành vi có chủ đích. Các điều tra viên đang xem xét mọi khả năng, nhưng chưa xác định được nghi phạm đã nổ súng.

Cảnh sát cũng đang làm rõ các tình tiết dẫn đến thảm kịch và kêu gọi người dân cung cấp thông tin hoặc video.

Theo định nghĩa của Gun Violence Archive, tổ chức phi lợi nhuận theo dõi bạo lực liên quan đến súng đạn, một vụ nổ súng được gọi là xả súng khi có ít nhất 4 người thương vong, không tính kẻ tấn công. Kể từ đầu năm đến nay, Mỹ đã ghi nhận 504 vụ xả súng.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)