Xả súng tại thị trấn Canada, ít nhất 10 người chết

Vụ xả súng xảy ra tại trường học ở thị trấn hẻo lánh thuộc tỉnh British Columbia khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có nghi phạm.

6 thi thể được tìm thấy tại trường trung học và hai thi thể được phát hiện trong một ngôi nhà ở thị trấn Tumbler Ridge, tỉnh British Columbia, miền tây Canada sau vụ xả súng tối 10/2 (sáng nay giờ Hà Nội). Một nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hai người được trực thăng đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trong khi 25 người bị thương nhẹ và được kiểm tra sức khỏe tại trung tâm y tế địa phương. Cảnh sát địa phương đã triển khai lực lượng kiểm tra các ngôi nhà quanh hiện trường để xác định có thêm nạn nhân hay không.

Xe cảnh sát bên ngoài hiện trường xả súng ở Tumbler Ridge, tỉnh British Columbia, Canada ngày 10/2. Ảnh: CBC

Nghi phạm vụ xả súng đã thiệt mạng, dường như do tự tử. Truyền thông Canada nói rằng người này là phụ nữ, trong khi cảnh sát chưa xác nhận thông tin. Hiện chưa rõ động cơ của vụ xả súng. Giới chức tin rằng nghi phạm hành động đơn độc và đã mở cuộc điều tra.

Tumbler Ridge là thị trấn hẻo lánh với dân số khoảng 2.400 người, nằm ở vùng chân núi Rocky ở phía bắc British Columbia, cách thành phố Vancouver khoảng hơn 1.100 km về phía đông bắc.

Xả súng hàng loạt rất hiếm thấy tại Canada, quốc gia có luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn ở Mỹ. Một trong những sự việc gây thương vong nhiều nhất tại quốc gia này xảy ra hồi tháng 12/1989, khi 15 phụ nữ thiệt mạng trong vụ xả súng tại Montreal.

Vị trí xảy ra vụ xả súng. Đồ họa: Mapbox

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, CBC)