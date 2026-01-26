Xả súng tại sân bóng ở Mexico, ít nhất 11 người chết

Một nhóm nghi phạm xả súng tại sân bóng đá ở bang Guanajuato, miền trung Mexico, khiến ít nhất 11 người chết và 12 người bị thương.

Nhóm người có vũ trang hôm 25/1 xông vào sân bóng sau một sự kiện thể thao ở thị trấn Salamanca, bang Guanajuato và xả súng bừa bãi vào những người còn ở lại, gây ra khung cảnh hỗn loạn.

"10 người chết tại hiện trường và một người tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, 12 người bị thương do trúng đạn và đang được chữa trị", Văn phòng Tổng chưởng lý bang Guanajuato cho hay.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng ở thị trấn Salamanca, bang Guanajuato, miền trung Mexico ngày 25/1. Ảnh: X/Adnnoticias

Chuyên gia pháp y đã thu thập hơn 100 vỏ đạn từ nhiều loại súng ở hiện trường, cho thấy mức độ tàn bạo của nhóm nghi phạm.

Giới chức địa phương đã triển khai chiến dịch quy mô lớn để truy tìm các tay súng, nhưng chưa công bố thông tin về các nghi phạm.

4 túi chứa hài cốt người cũng được tìm thấy ở Salamanca trước đó một ngày.

Bang Guanajuato là trung tâm công nghiệp phát triển mạnh và có nhiều điểm du lịch nổi tiếng, nhưng cũng là nơi ghi nhận số người chết cao nhất ở Mexico do cuộc chiến giành địa bàn giữa các băng đảng.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hồi đầu tháng cho biết tỷ lệ giết người tại Mexico trong năm 2025 đã giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ qua, nhờ chiến lược an ninh quốc gia được chính quyền của bà triển khai.

Huyền Lê (Theo AFP, Primera Linea)