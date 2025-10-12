Xả súng tại quán bar Mỹ, 4 người chết

Vụ xả súng xảy ra tại quán bar đông đúc ở bang Nam Carolina, khiến 4 người thiệt mạng và 20 người bị thương, chưa rõ nghi phạm.

Sự việc xảy ra lúc 1h hôm nay tại quán bar Willie's Bar and Grill trên đảo St. Helena thuộc hạt Beaufort, bang Nam Carolina của Mỹ, khi hàng trăm người đang có mặt tại địa điểm này.

Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Beaufort cho biết 4 người đã thiệt mạng tại hiện trường và ít nhất 20 người bị thương, trong đó 4 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. "Nhiều nạn nhân và nhân chứng đã chạy đến các cơ sở kinh doanh hoặc tòa nhà gần đó để tránh đạn", cơ quan này cho hay.

Cảnh sát đang điều tra những "đối tượng khả nghi". Chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ xả súng.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng tại quán bar ở hạt Beaufort, bang Nam Carolina, Mỹ, ngày 12/10. Ảnh: Facebook/Phyllis Maven

"Đây là sự việc bi thảm và khó khăn đối với tất cả mọi người. Chúng tôi mong công chúng kiên nhẫn trong lúc cuộc điều tra diễn ra. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả nạn nhân và người thân của họ", Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Beaufort cho hay.

"Tôi vô cùng đau lòng khi nghe tin về vụ xả súng kinh hoàng ở hạt Beaufort. Chúng tôi cầu nguyện cho nạn nhân, gia đình họ và tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi hành động bạo lực khủng khiếp này", hạ nghị sĩ Nancy Mace, đại diện cho bang Nam Carolina, viết trên mạng xã hội.

Theo dữ liệu từ Gun Violence Archive, tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi bạo lực súng đạn, đã có hơn 320 vụ xả súng ở Mỹ trong năm nay. Theo định nghĩa của tổ chức này, một vụ nổ súng được gọi là xả súng khi có tối thiểu 4 người thương vong, không tính kẻ tấn công.

Huyền Lê (Theo AP, CNN)