Xả súng tại miền nam nước Nga, 8 người thiệt mạng

Nhóm tay súng tấn công giáo đường Do Thái và nhà thờ Chính thống giáo ở Cộng hòa Dagestan, miền nam nước Nga khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.

"Các tay súng tấn công nhà thờ Chính thống giáo, giáo đường Do Thái và chốt cảnh sát giao thông tại Derbent và Makhachkala", Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga (NAK) ngày 23/6 thông báo, đề cập đến hai thành phố của Cộng hòa Dagestan ở miền nam nước này.

Vị trí thành phố Derbent và Makhachkala của Cộng hòa Dagestan thuộc Nga. Đồ họa: Open Street

Giới chức Dagestan thông báo 25 người bị thương và 9 người chết trong các vụ tấn công, trong đó có 7 sĩ quan cảnh sát. Hai nạn nhân thiệt mạng còn lại là một linh mục Chính thống giáo và một thành viên Vệ binh Quốc gia Nga ở Derbent.

Đại diện cộng đồng Do Thái ở Nga cho biết giáo đường ở Derbent bị tấn công 40 phút trước lễ cầu nguyện buổi tối. Các tay súng nã đạn về phía cảnh sát và nhân viên an ninh, ném bom xăng vào cơ sở này. Vụ tấn công giáo đường Do Thái ở Makhachkala diễn ra theo cách tương tự.

NAK sau đó thông báo lực lượng chức năng hạ hai tay súng tại Derbent và kết thúc chiến dịch truy quét ở thành phố này. Tại Makhachkal, thủ phủ Dagestan, cảnh sát hạ 4 tay súng và đang truy lùng những kẻ còn lại.

Hiện trường vụ nổ súng ngày 23/6 ở Derbent, Cộng hòa Dagestan, Nga. Ảnh: RIA Novosti

Trong lúc các trận đấu súng diễn ra ở hai thành phố nói trên, nhóm vũ trang chưa rõ danh tính tấn công xe tuần tra tại quảng trường trung tâm ở làng Sergokal, cách Makhachkala khoảng 65 km, khiến một sĩ quan cảnh sát bị thương.

Chưa bên nào nhận trách nhiệm trong loạt vụ tấn công ở Dagestan và chưa rõ động cơ của các tay súng. Truyền thông Nga đưa tin các tay súng "là những kẻ ủng hộ một tổ chức cực đoan nước ngoài", song không nêu tên cụ thể.

Một nguồn tin cho biết Magomed Omarov, lãnh đạo quận Sergokalinsky thuộc Cộng hòa Dagestan, đã bị bắt và thẩm vấn do nghi ngờ con trai ông này thuộc nhóm tay súng thực hiện vụ tấn công.

Xả súng tại miền nam nước Nga, 9 người thiệt mạng Hiện trường vụ nổ súng tại Makhachkala, Cộng hòa Dagestan, Nga ngày 23/6. Video: RIA Novosti

Cộng hòa Dagestan nằm ở miền nam nước Nga và thuộc vùng Bắc Kavkaz, có dân số gần 3,2 triệu người thuộc nhiều sắc tộc, trong đó đông nhất là người Avar. Nhiều người gốc Dagestan tới Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Năm 2015, IS tuyên bố thành lập chi nhánh tại Bắc Kavkaz.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tháng 4 thông báo bắt 4 người tại Dagestan bị nghi liên quan đến vụ tấn công vào nhà hát Crocus City Hall ở tỉnh Moskva, khiến 145 người thiệt mạng và 551 người bị thương. IS nhận trách nhiệm trong vụ tấn công, giới chức Nga cáo buộc Ukraine có dính líu.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, RIA Novosti)