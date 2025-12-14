Xả súng tại đại học Mỹ, ít nhất hai người chết

Tay súng xuất hiện tại Đại học Brown ở bang Rhode Island và xả đạn bừa bãi, khiến ít nhất hai người chết, chưa rõ danh tính nghi phạm.

"Một tay súng ở gần Barus & Holley Engineering", Đại học Brown ở thành phố Providence, bang Rhode Island của Mỹ, phát cảnh báo vào 16h15 ngày 13/12 (4h15 hôm nay giờ Hà Nội), đề cập tổ hợp các tòa nhà kỹ thuật của cơ sở. Trường yêu cầu mọi người khóa cửa, tắt chuông điện thoại và ẩn nấp để bảo đảm an toàn.

Trong cảnh báo thứ hai được phát sau đó 35 phút, Đại học Brown cho biết "một nghi phạm đã bị bắt giữ" và xác nhận cảnh sát thành phố Providence đã đến hiện trường, nhưng vẫn yêu cầu mọi người tiếp tục trú ẩn tại chỗ. Cơ sở sau đó đính chính rằng cảnh sát vẫn đang truy lùng và chưa bắt được nghi phạm nào.

"Nhiều người đã bị bắn trong khuôn viên Đại học Brown. Cuộc điều tra đang diễn ra. Đề nghị mọi người trú ẩn tại chỗ hoặc tránh xa khu vực cho đến khi có thông báo mới", cảnh sát thành phố Providence thông báo trên X.

Thị trưởng Providence Brett Smiley sau đó cho biết vụ xả súng đã khiến hai người thiệt mạng, 8 người nguy kịch đang được điều trị tại bệnh viện.

Lực lượng khẩn cấp ứng phó vụ nổ súng tại Đại học Brown ở bang Rhode Island, Mỹ, ngày 13/12. Ảnh: WJAR

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã được báo cáo về vụ nổ súng và các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã có mặt. "Nghi phạm đã bị bắt. Chúa phù hộ cho các nạn nhân và người thân của họ", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tuy nhiên, Đại học Brown ngay sau đó cập nhật trong cảnh báo khẩn cấp rằng "sự việc vẫn chưa kết thúc".

Jib Daya, cư dân Providence gần hiện trường, nói với CNN rằng anh nhìn thấy có người nằm trên mặt đất, "trông họ như đang được hồi sức tim phổi". "Hai người được chuyển đi bằng cáng", Daya cho biết.

Chiangheng Chien, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành kỹ thuật, cho biết anh và các sinh viên khác ở lại trong căn phòng khóa kín cho đến khi nhận được thông báo yêu cầu mọi người sơ tán để cảnh sát có thể lục soát từng ngóc ngách của tòa nhà. "Chúng tôi mở cửa để cảnh sát vào kiểm tra và khám xét phòng, sau đó được yêu cầu rời đi ngay lập tức", Chien kể lại.

Đại học Brown thành lập năm 1764, là một trong 8 trường Ivy League danh giá hàng đầu của Mỹ. Tỷ lệ trúng tuyển bậc cử nhân của trường chỉ ở mức 5,4%.

Theo định nghĩa của Gun Violence Archive, tổ chức phi lợi nhuận theo dõi bạo lực liên quan đến súng đạn, một vụ nổ súng được gọi là xả súng khi có ít nhất 4 người thương vong, không tính kẻ tấn công. Kể từ đầu năm đến nay, Mỹ đã ghi nhận 389 vụ xả súng.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)