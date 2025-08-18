Xả súng ở vũ trường New York, ba người chết

MỹBa người thiệt mạng, 9 người bị thương trong vụ xả súng nghi dính líu băng đảng tại vũ trường Taste ở khu Brooklyn, New York.

Cảnh sát New York nhận tin báo về vụ xả súng tại vũ trường Taste of the City Lounge trên Đại lộ Franklin, khu Crown Heights, lúc 3h27 rạng sáng 17/8.

Lực lượng hành pháp có mặt trong vài phút, khi đám đông hoảng loạn túa ra khỏi vũ trường. "Tôi nhìn thấy nhiều chớp lửa nơi tiếng súng vang lên, rồi lập tức chui xuống gầm bàn và tìm đường lần ra ngoài", một nhân chứng tại hiện trường cho hay.

Cảnh sát bên ngoài vũ trường nơi xảy ra vụ xả súng. Ảnh: WCBS

Nhân chứng Rajawn Phillips kể rằng đã nhìn thấy đám đông chen nhau chạy ra ngoài và người bạn 35 tuổi đi cùng không qua khỏi sau khi trúng đạn. "Cậu ấy đến đây để nhảy múa, vui đùa, thư giãn, không phải đến để chết", Phillips nói.

Cảnh sát trưởng New York Jessica Tisch cho hay vụ xả súng khiến 3 người từ 19 đến 35 tuổi thiệt mạng. 9 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát thu giữ 42 vỏ đạn và nhiều khẩu súng.

Theo điều tra sơ bộ, vụ xả súng bắt nguồn từ một vụ tranh cãi bên trong vũ trường đông đúc, được cho là có liên quan đến băng đảng. Cảnh sát tin có 4 tay súng liên quan đến sự việc, nhưng chưa rõ họ có nằm trong số những người thiệt mạng hay bị thương không.

Thị trưởng New York Eric Adams phát biểu tại hiện trường vụ xả súng ngày 17/8 tại vũ trường ở khu Brooklyn. Ảnh: AFP

Thị trưởng New York Eric Adams lo ngại vụ xả súng có thể làm dấy lên các cuộc tấn công trả đũa. Thành phố đã huy động các đơn vị ứng phó khủng hoảng trong cộng đồng.

"Bạo lực súng đạn ở mức độ nghiêm trọng này thực sự để lại vết sẹo cho cộng đồng và cả thành phố", ông Adams nói, nhấn mạnh mục tiêu trấn áp súng đạn.

Cảnh sát New York cho biết 60% các vụ xả súng trong thành phố có liên quan đến băng đảng. Đây là vụ xả súng thứ hai diễn ra gần đây tại New York. Hồi cuối tháng 7, một tay súng đã xông vào tòa nhà văn phòng ở khu Manhattan, dùng súng trường bắn chết 4 người.

Từ đầu năm đến nay, Mỹ đã ghi nhận 275 vụ xả súng, theo dữ liệu từ tổ chức phi lợi nhuận theo dõi bạo lực liên quan đến súng đạn Gun Violence Archive. Theo định nghĩa của tổ chức này, một vụ nổ súng được gọi là xả súng khi có ít nhất 4 người thương vong, không tính kẻ tấn công.

Đức Trung (Theo NBC News, AP)