Xả súng ở siêu thị Texas, ít nhất 3 người chết

MỹNghi phạm có tiền sử tâm thần nổ súng bên ngoài siêu thị Target ở bang Texas, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, rồi lái xe bỏ trốn.

Giới chức Mỹ cho biết nghi phạm 32 tuổi xả súng tại bãi đậu xe của siêu thị Target ở thành phố Austin, thủ phủ bang Texas, vào chiều 11/8, khiến hai người thiệt mạng tại chỗ, một nạn nhân tử vong tại bệnh viện và một người bị thương.

Sau khi nổ súng, nghi phạm cướp một ôtô để bỏ trốn và gây tai nạn, rồi tiếp tục cướp một xe khác. Cảnh sát Austin có mặt tại hiện trường trong 4 phút và lần theo dấu vết nghi phạm, sau đó sử dụng súng điện khống chế người đàn ông này ở khu vực Nam Austin.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở thành phố Austin, bang Texas, Mỹ, ngày 11/8. Ảnh: AP

Giới chức Austin đang tiến hành điều tra. Danh tính và động cơ của nghi phạm chưa được công bố. Cảnh sát Austin cho biết nghi phạm có tiền án và tiền sử tâm thần, nhưng không nêu chi tiết.

"Tôi nghe tiếng súng rất to và rõ. Ban đầu tôi nghĩ đó là một trò đùa quá trớn", Marco Torres, nhân viên làm việc tại siêu thị, kể lại. Khi chạy ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra, anh và những người xung quanh nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. "Mọi người trong siêu thị bắt đầu chạy thục mạng về lối ra phía sau".

"Đây là hành động bạo lực kinh tởm và hèn nhát", Thị trưởng Austin Kirk Watson viết trên mạng xã hội.

Tính đến ngày 5/8, Mỹ đã ghi nhận 261 vụ xả súng, theo dữ liệu từ tổ chức phi lợi nhuận theo dõi bạo lực liên quan đến súng đạn Gun Violence Archive. Theo định nghĩa của tổ chức này, một vụ nổ súng được gọi là xả súng khi có ít nhất 4 người thương vong, không tính kẻ tấn công.

Đức Trung (Theo USA Today, AP)