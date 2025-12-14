Hai nghi phạm xả súng vào đám đông trên bãi biển ở thành phố Sydney, khiến ít nhất 9 người chết, trước khi một tay súng bị tiêu diệt.

Sự việc xảy ra chiều nay khi hai tay súng mặc đồ đen mang súng săn khai hỏa vào đám đông trên bãi biển Bondi thuộc thành phố Sydney của Australia. Video do nhân chứng ghi lại cho thấy hai nghi phạm đứng trên cầu, bắn bừa bãi ra xung quanh trước khi bị khống chế.

Cảnh sát bang New South Wales cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng sau vụ xả súng, trong đó có một tay súng. Nghi phạm còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

Xả súng ở bãi biển Australia, ít nhất 10 người chết Hai tay súng xả đạn về phía bãi biển Bondi, Australia, chiều 14/12. Video: News.com.au

Cơ quan cấp cứu New South Wales thông báo bệnh viện đã tiếp nhận 18 người bị thương, nhưng không tiết lộ tình trạng của họ, trong khi nhiều nạn nhân được điều trị tại hiện trường.

Sự kiện kỷ niệm lễ hội Hanukkah của người Do Thái được tổ chức gần địa điểm xảy ra xả súng, nhưng giới chức Australia chưa cho biết liệu đây có phải mục tiêu của các nghi phạm hay không.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese mô tả sự việc "gây sốc và đau lòng", thêm rằng lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và đang nỗ lực cứu sống mọi người.

"Tôi nhìn thấy ít nhất 10 người nằm trên mặt đất, khắp nơi là máu", Harry Wilson, nhân chứng 30 tuổi, kể lại.

Bondi là một trong những bãi biển nổi tiếng thế giới. Bãi biển thu hút lượng lớn người dân địa phương lẫn du khách đổ về, đặc biệt là vào những tối cuối tuần trời ấm.

Hiện trường sau vụ xả súng ở bãi biển Bondi, thành phố Sydney, Australia, hôm 14/12. Ảnh: Sydney Morning Herald

Theo định nghĩa của Viện Tội phạm học Australia, các sự việc được coi là xả súng khi có ít nhất 4 người chết, không tính nghi phạm. Các vụ xả súng hiếm khi xảy ra ở Australia, do quy định kiểm soát vũ khí nghiêm ngặt. Vụ xả súng ở bãi biển Bondi là sự việc khiến nhiều người chết nhất kể từ sau vụ xả súng ở thị trấn Port Arthur hồi tháng 4/1996.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)