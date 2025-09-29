Xả súng, đốt nhà thờ tại Mỹ

Ít nhất hai người chết, 8 người bị thương sau vụ xả súng tại nhà thờ ở bang Michigan của Mỹ, nghi phạm dường như còn phóng hỏa công trình.

Cảnh sát cho biết tay súng hôm 28/9 lái xe lao vào nhà thờ ở Grand Blanc, khu vực ngoại ô thành phố Flint thuộc bang Michigan của Mỹ, sau đó dùng súng trường xả đạn và dường như còn phóng hỏa để đốt tòa nhà.

Cảnh sát trưởng Grand Blanc William Renye nói rằng nghi phạm bị các sĩ quan bắn chết tại bãi đậu xe khoảng 8 phút sau khi giới chức nhận được tin báo. Sự việc khiến hai người thiệt mạng và 9 người bị thương, trong đó một trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.

Nghi phạm được xác định là Thomas Jacob Sanford, 40 tuổi, song chưa rõ động cơ dẫn đến sự việc.

Đốt nhà thờ, xả súng sát hại hai người ở Mỹ Nhà thờ bị cháy trong vụ xả súng tại Grand Blanc, bang Michigan hôm 28/9. Video: X/Alex Jones

Ông Renye cho biết hàng trăm người có mặt tại nhà thờ vào thời điểm xảy ra vụ xả súng, thêm rằng có thể còn nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát. Phần lớn nhà thờ đã bị thiêu rụi sau sự việc.

"Chồng tôi nghe thấy tiếng la hét và một phụ nữ kêu cứu", Debbie Horkey, cư dân sống gần nhà thờ, cho biết.

Tổng thống Donald Trump gọi đây là "sự việc khủng khiếp" và "cuộc tấn công mới nhằm vào những người Cơ đốc giáo tại Mỹ".

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel thông báo đã điều đặc vụ đến hiện trường để hỗ trợ điều tra. "Bạo lực tại nơi thờ tự là hành động hèn hạ. Chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của hộ trong thảm kịch này", ông Patel cho biết.

Theo dữ liệu từ Gun Violence Archive, tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi bạo lực súng đạn, đã có hơn 320 vụ xả súng ở Mỹ trong năm nay. Theo định nghĩa của tổ chức này, một vụ nổ súng được gọi là xả súng khi có tối thiểu 4 người thương vong, không tính kẻ tấn công.

Hình ảnh nhà thờ sau vụ xả súng tại Grand Blanc, Michigan hôm 28/9. Ảnh: AFP

Căng thẳng về vấn đề súng đạn ở Mỹ gần đây gia tăng sau hàng loạt sự việc gây chấn động, trong đó có vụ nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk bị ám sát tại bang Utah và xả súng gây chết người tại văn phòng cơ quan di trú ở bang Texas.

Một vụ xả súng tại trường Công giáo ở bang Minnesota hồi tháng 8 cũng khiến hai trẻ em thiệt mạng và một số người bị thương nặng.

Những sự việc này làm gia tăng tình trạng chia rẽ về chính trị tại Mỹ, trong đó Tổng thống Trump đã phát động chiến dịch nhằm vào các nhóm cánh tả mà ông gọi là "khủng bố nội địa". Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội hôm 28/9, lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh phải chấm dứt ngay lập tức "đại dịch bạo lực" ở nước này.

Phạm Giang (Theo AFP)