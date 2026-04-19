Xả súng, bắt con tin ở Ukraine, 6 người chết

Nghi phạm xả súng trên đường phố, bắt con tin và cố thủ trong siêu thị tại Kiev rồi đấu súng với cảnh sát, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

Kẻ tấn công ngày 18/4 nổ súng vào dân thường trên đường phố tại quận Holosiivskyi, thủ đô Kiev, rồi lao vào một siêu thị gần đó bắt con tin và cố thủ, thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko, cảnh sát đã đàm phán với tay súng trong khoảng 40 phút và kẻ tấn công "hành động một cách hỗn loạn".

"Chúng tôi cố gắng thuyết phục anh ta", ông Klymenko nói. "Chúng tôi đề nghị đưa băng gạc vào để sơ cứu, vì biết bên trong có người bị thương. Nghi phạm đã sát hại một con tin nên lệnh tiêu diệt được đưa ra".

Tay súng tấn công người dân trên đường phố Kiev.

Kẻ tấn công bị bắn hạ trong lúc đấu súng với cảnh sát. 4 con tin được giải cứu. Sự việc khiến 6 người thiệt mạng, 14 người bị thương.

"Nghi phạm bắt con tin và thật không may là một người đã bị sát hại. 4 người thiệt mạng trên đường phố. Một phụ nữ bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Công tố viên trưởng Ukraine Ruslan Kravchenko xác định tay súng là một người đàn ông sinh năm 1968 tại Nga. Vũ khí sử dụng là một khẩu súng trường tự động được đăng ký hợp pháp.

Cảnh sát Ukraine phong tỏa khu vực quanh siêu thị xảy ra vụ bắt con tin ở Kiev ngày 18/4. Ảnh: AFP

Giới chức Ukraine đang điều tra động cơ của kẻ tấn công. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Ukraine lưu ý rằng họ chưa xác nhận nghi phạm mang quốc tịch Nga hay không.

Tetyana, nhân viên siêu thị, nghe thấy nhiều tiếng nổ ở trong nhà kho, sau đó khách hàng bắt đầu hét lớn lên rằng "chạy đi!".

"Chúng tôi đã chạy đến nấp sau các tủ lạnh. Tại đó, tôi có thể nghe tiếng một người đàn ông bị thương đang rên rỉ", Tetyana kể lại với AFP.

Tay súng cố thủ trong siêu thị sau khi bắn một số người trên đường phố Kiev.

Hàng xóm mô tả kẻ tấn công là người ít nói và đã sống ở khu vực "ít nhất 10 năm". Người này đã phóng hỏa căn hộ thuê gần siêu thị trước khi hành động.

Như Tâm (Theo AFP, BBC, Reuters)