Xả rác từ ôtô ra đường có thể bị phạt tù

ItalyMức phạt tiền đối với hành vi xả rác từ ôtô ra đường cao nhất là 18.000 euro, thậm chí bị phạt tù.

Italy ban hành nghị định mới nhằm xử lý nghiêm ngặt hơn hành vi xả rác từ ôtô. Nghị định số 116, có hiệu lực từ ngày 9/8, quy định rằng không cần bắt quả tang người lái xe xả rác, chỉ cần hình ảnh rõ ràng của biển số xe do camera ghi lại là đủ để ra quyết định phạt. Biện pháp này nhằm bảo vệ môi trường và an toàn giao thông, với mức phạt lên đến 18.000 euro, treo bằng lái và trong những trường hợp nghiêm trọng nhất có thể bị bắt giữ.

Trước đây, để xử phạt hành vi xả rác từ ôtô cần sự can thiệp trực tiếp của cảnh sát giao thông, bao gồm cả việc tịch thu phương tiện. Tuy nhiên, nhờ sửa đổi điều khoản 15 của bộ luật giao thông, cảnh sát có thể sử dụng hình ảnh từ bất kỳ hệ thống giám sát video nào, kể cả các hệ thống tư nhân trong và ngoài khu dân cư. Khi đã xác định được biển số, chủ xe sẽ được truy vết qua cơ sở dữ liệu của sở giao thông và bị gửi thông báo phạt về nhà.

Hành vi ném rác từ ôtô ra đường sẽ đối mặt án tù ở Italy. Ảnh: TGcom24

Luigi Altamura, chỉ huy cảnh sát địa phương Verona, chia sẻ với Corriere della Sera: "Không chỉ là vấn đề mỹ quan đô thị: rác thải có thể va vào người đi môtô hoặc buộc họ phải phanh gấp, gây tai nạn".

Nghị định 116/2025 phân biệt rõ giữa chất thải không nguy hiểm và nguy hiểm. Đối với đầu lọc thuốc lá hoặc khăn giấy, mức phạt có thể lên tới 1.188 euro. Đối với lon, chai hoặc túi nhựa, ngoài mức phạt 1.500-18.000 euro, vụ việc sẽ được báo cáo cho Viện Công tố. Nếu chất thải bị xả ra ở các khu vực nhạy cảm như sông ngòi hoặc khu bảo tồn, hoặc gây nguy hiểm cụ thể cho con người hoặc môi trường, người vi phạm sẽ bị bắt giữ với án phạt 6 tháng đến 5,5 năm, và lên đến 7 năm trong những trường hợp nghiêm trọng nhất.

Các nhà lập pháp đã đưa ra những hình phạt khắc nghiệt hơn đối với các hành vi làm trầm trọng thêm tác động môi trường. Việc vứt rác thải gần các tuyến đường thủy, trong các khu bảo tồn thiên nhiên hoặc trong các khu vực đã bị ô nhiễm có nguy cơ bị bắt giữ ngay lập tức.

Ngoài tiền phạt và phạt tù, nghị định còn đưa ra các hình phạt bổ sung nghiêm khắc. Việc đình chỉ giấy phép, lên đến 6 tháng, có thể được áp dụng trong các trường hợp vi phạm hình sự. Nếu hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện bằng xe của công ty, xe sẽ bị tịch thu, trừ khi nó thuộc về một bên không liên quan.

Trong các trường hợp liên quan đến chất thải nguy hại, án tù dao động 1-5 năm, tăng lên 6 năm trong các trường hợp nghiêm trọng. Chủ sở hữu công ty có thể bị truy cứu trách nhiệm vì không giám sát, với mức án lên đến 5,5 năm.

Bên cạnh tác động môi trường, việc vứt rác ra ngoài cửa sổ còn gây ra nguy cơ mất an toàn. Một vật thể có thể đập vào các phương tiện khác hoặc gây ra những cú va chạm bất ngờ, dẫn đến tai nạn. Việc đưa camera vào sử dụng như những "lính gác vô hình" và các hình phạt nghiêm khắc hơn nhằm mục đích giảm đáng kể những vụ việc này. "Các camera hoạt động 24/7, ngay cả trong ngày lễ", Altamura kết luận.

Mỹ Anh (theo TGcom24)