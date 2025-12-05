Xã bắt nhốt trâu, bò thả rong để xử phạt chủ

Quảng TrịChính quyền xã Phong Nha tuần tra ban đêm, bắt nhốt 36 con trâu, bò thả rông, gây ô nhiễm, cản trở giao thông và xử phạt chủ 300.000-500.000 đồng mỗi trường hợp.

Ngày 5/12, UBND xã Phong Nha cho biết từ đầu tháng 10, chính quyền đã thông báo yêu cầu người dân nhốt gia súc. Tuy nhiên, việc này vẫn tái diễn khiến xã phải tổ chức các tổ tuần tra vào ban đêm, phát hiện và bắt giữ nhiều trâu bò thả rông. Gia súc sau đó bị đưa về khu nhốt, chủ phải đến nhận và ký biên bản xử phạt.

Bò thả rông đi trong khu dân cư xã Phong Nha. Ảnh: Minh Hoàng

Tổ kiểm tra của xã cho biết tình trạng chăn thả tự do diễn ra nhiều năm, gia súc thường đi lại trên đường và khu vực công cộng, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và an toàn du khách. Phong Nha mỗi năm đón gần một triệu lượt khách, song nhiều vụ va chạm giao thông đã xảy ra do trâu bò đi lại trên đường.

Trâu bò thả rông được lực lượng chức năng xã Phong Nha bắt nhốt. Ảnh: Minh Hoàng

Theo Nghị định 144/2021, hành vi thả rông vật nuôi nơi công cộng bị xử phạt 300.000-500.000 đồng. Ngoài ra, động vật nuôi gây cản trở giao thông hoặc nguy hiểm cho người khác cũng bị xử lý tương tự.

Đắc Thành